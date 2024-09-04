Ввести временный мораторий на предоставление гражданства России выходцам из государств Центральной Азии предложил депутат Государственной думы России, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«С подобной инициативой „Справедливая Россия — За правду“ выступала ещё в 2022, тогда мы фактически в одиночку боролись за наведение порядка с миграцией. Сегодня, когда обострившиеся миграционные проблемы находятся в центре внимания законодателей, нужно возвращаться к рассмотрению этого вопроса», — заявил он в своём Telegram-канале.

Глава думской фракции в публикации задался вопросами: «Зачем сотнями тысяч раздавать паспорта гостям с юга? Зачем плодить этнические анклавы? Зачем тратить бюджетные миллиарды на соцобеспечение этих новых граждан? Какая от этого польза России?»

По мнению Сергея Миронова, «массовая паспортизация гастарбайтеров выгодна только мафии из коррумпированных чиновников и мошенников, которые хорошо зарабатывают на легализации мигрантов».

«Государство должно противостоять этой мафии и защищать свои интересы в сфере национальной безопасности. В том числе через мораторий на предоставление гражданства РФ жителям среднеазиатских стран. Хотя бы до 2026 года. А за это время можно отрегулировать законодательство, реформировать миграционную службу, очистив её от взяточников, а также проверить законность ранее выданных паспортов», — предложил российский депутат.

Напомним, в этом году в России на фоне теракта в подмосковном «Крокусе», в котором обвиняются выходцы из стран Центральной Азии, активизировались обсуждения мер против мигрантов.

Вскоре после теракта Сергей Миронов заявил, что считает необходимым введение визового режима со странами Центральной Азии.

«В целом миграционную политику нужно ужесточать. Президент правильно сказал, что у терроризма нет ни религии, ни национальности. Но то, откуда подобраны были эти люди — не случайно. Раскачать лодку, создать межнациональную ненависть и вражду в нашей стране кому-то очень хотелось. Этого нельзя допускать, — сказал он. — Мы должны защищать себя, свой суверенитет и национальную безопасность. Для этого мы предлагаем не только визовый режим, но и ограничение на патенты. Более того, считаю, что на время СВО („специальная военная операция“ — ред.) нужно прекратить допуск любых мигрантов на территорию РФ. Также нужно провести проверку всех, кто здесь находится и оснований их пребывания».