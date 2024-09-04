В Ташкенте 3 сентября начал работу Центр содействия укреплению местных сообществ и социальному благополучию. Об этом сообщила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане.

Центр был открыт в целях совершенствования системы социального обеспечения в Узбекистане в результате сотрудничества между Национальным агентством социальной защиты населения, Колумбийским университетом, ЮНИСЕФ и другими организациями. Его деятельность будет способствовать профессиональному развитию персонала, созданию эффективных программ и методик, проведению исследований и укреплению международного сотрудничества.

«Центр будет служить не только источником знаний и инноваций, но и местом, где социальные работники смогут обмениваться опытом и лучшими практиками», — сказала первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Шахноза Мирзиёева.

«Подготовленные сотрудники социальных служб, которые находятся в контакте с семьями и общинами, имеют жизненно важное значение для защиты детей. Преданные делу и квалифицированные кадры в сфере защиты ребёнка необходимы для координации усилий и ресурсов и обеспечения системы поддержки детей и семей во всех секторах, включая правосудие и социальную защиту, здравоохранение и образование, безопасность и снижение риска бедствий», — сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Рехина Кастижио.

«Все это, в свою очередь, приведёт к повышению качества жизни и социальной справедливости для всех слоёв населения», — подчеркнула она.

Как отмечают в ЮНИСЕФ, работники социальных служб играют центральную роль в поддержке детей и семей в сообществах, снижая уровень бедности, выявляя риски и управляя ими, а также облегчая доступ к социальным услугам и их предоставление для повышения благосостояния детей и семей.

Центр будет опираться на академическое руководство и менторскую поддержку Школы социальной работы Колумбийского университета (CSSW), используя ведущую роль этого университета в области социальной работы для укрепления инновационных, основанных на фактических данных социальных вмешательств, которые улучшают благосостояние уязвимых групп населения и местных сообществ, а также укрепляют систему социальной защиты.