Верховный суд Бразилии 30 августа распорядился приостановить работу X (бывший Twitter) на территории всей страны. Причиной стал отказ владельца платформы, американского миллиардера Илона Маска назначить нового официального представителя соцсети в стране.

Согласно бразильскому законодательству, компании, работающие в стране, должны иметь юридическое представительство. X закрыла своё представительство 17 августа после того, как судья Верховного суда Александре де Мораес пригрозил преследованием её местным представителям за нежелание выполнять приказы о блокировке пользователей, поясняет CNN. Речь идёт о постановлениях Верховного суда, которые предусматривали блокировку нескольких аккаунтов X в рамках масштабного расследования о распространении дезинформации в интернете и разжигании ненависти.

X способствует «созданию атмосферы полной безнаказанности и беззакония в бразильских социальных сетях, в том числе во время муниципальных выборов 2024 года», — написал де Мораес в постановлении, заявив, что компания неоднократно и намеренно не уважала постановления суда.

«Экстремистские группировки и цифровые ополчения» используют платформу для «массового распространения нацистских, расистских, фашистских, ненавистнических и антидемократических речей», добавил судья.

Де Мораес заявил, что платформа останется заблокированной в Бразилии до тех пор, пока не выполнит все требования. Суд установил ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (8900 долларов) для жителей Бразилии и компаний за использование X через VPN.

После публикации решения суда Маск раскритиковал де Мораеса, обвинив его в подавлении свободы слова в стране. «Свобода слова — основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает её в политических целях», — написал он.

Кроме того, Верховный суд Бразилии постановил заблокировать банковские счета интернет-провайдера Starlink, который также принадлежит Маску, чтобы обеспечить уплату штрафов, наложенных в рамках юридических споров с участием X.

Starlink изначально заявил, что не будет выполнять решение суда об ограничении доступа к X, но позже «сменил курс» и согласился заблокировать соцсеть, пишет Financial Times.

Запрет X вызвал неоднозначную реакцию в бразильском обществе, отмечает издание. Правые политики осудили решение де Мораеса, назвав его «автократом», а левые политики, включая президента Бразилии Лулу да Силва, поддержали запрет как важный шаг в обеспечении суверенитета Бразилии.

«Бразильская система правосудия, возможно, дала важный сигнал о том, что мир не обязан мириться с крайне правым подходом Маска, которому все дозволено только потому, что он богат», — сказал Лула.