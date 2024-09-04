Пропаганда советской идеологии, периода и символов должна быть запрещена в законодательстве Узбекистана. Об этом в своём Telegram-канале написал лидер партии «Миллий тикланиш», заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадиров.

Депутат поддержал решение Самаркандского городского суда по уголовным делам, который приговорил 74-летнего жителя Самарканда, агитировавшего за восстановление СССР, к трём годам ограничения свободы. Согласно материалам делам, он публиковал в Telegram высказывания о том, что «независимость Узбекистана носит поверхностный характер и что бывший Советский союз официально не распался».

«Приветствую решение суда! Узбекский народ подвергся дискриминации, был унижен правительством СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, принесла беду не только узбекскому народу, но и всему человечеству, и её остатки продолжают оставаться бедой», — заявил он.

«Конечно, этот печальный период нашей истории следует анализировать и обсуждать, но его одобрение или пропаганду следует считать не только преступлением против конституционного строя, но и предательством нашего народа и наших предков, ставших жертвами кровавого режима», — резюмировал Кадиров.

Глава партии «Миллий тикланиш» ранее также высказывался о символиках СССР. В мае 2021 года он заявил, что поднятие флага СССР на концерте «Песни Победы» в Ташкенте являются оскорблением и провокацией.

«Мы не против искусства, мы против превращения искусства в политическое оружие. Мы считаем оскорбительным для узбекского народа поднятие в самом центре столицы флага советского государства-оккупанта, который пропитан кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции и наших светлых предков», — отметил тогда депутат.

В сентябре 2023 года член Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что республики вышли из состава Советского союза незаконно, а потому, из-за нарушения территориальных интересов России, ей придётся с ними воевать. Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана высказались по этому поводу иронично: «Очередной фантазёр».

В апреле прошлого года высказывание посла Китая во Франции, усомнившегося в суверенитете бывших стран Советского Союза, спровоцировало дипломатический скандал. С реакцией выступил ряд стран Европы, а Китаю пришлось заверять, что он уважает независимость всех государств, вышедших из СССР.

В октябре 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите СНГ обратился к главе РФ Владимиру Путину и заявил, что его страна всегда с уважением относилась к интересам России и хочет взаимного уважения. Он попросил, чтобы РФ не относилась к странам Центральной Азии так, как в бывшем Советском союзе.