Сложные и противоречивые военно-политические процессы, протекающие на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и СНГ, требуют от стран-участниц консолидации усилий и скоординированных мер по противодействию международному терроризму, религиозному экстремизму и радикализму. Об этом заявил председатель Службы государственной безопасности Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов, выступая на объединённой конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористического центра СНГ в Ташкенте в среду.

Абдусалом Азизов перечислил факторы, создающие угрозу безопасности стран-членов ШОС и СНГ. Положение усугубляется тем, что международные террористические организации не отказались от своих деструктивных планов против государств ШОС и СНГ, отметил он.

«Правительство Афганистана, исходя из своих возможностей и ресурсов, противодействует международному терроризму. Афганская спецслужба находится на „передовой“ борьбы с ИГВХ („Исламское государство — Велаят Хорасан“ — ред.) и добивается определённых результатов. В этой связи нельзя оставлять афганских партнёров наедине с данной проблемой, врага нужно побеждать вместе, исходя из принципа неделимости безопасности», — подчеркнул руководитель СГБ.

Он указал на важность оказания содействия Афганистану в борьбе с «Велаятом Хорасан», поскольку ослабление контрмер приведёт к усилению группировки, а это, в свою очередь, угрожает безопасности всего региона.

Абдусалом Азизов выразил убеждённость в том, что «только совместными усилиями при последовательной и скоординированной работе, основанной на взаимном доверии, регулярном обмене информацией и опытом в области борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также противодействия киберугрозам можно добиться действенных результатов в обеспечении стабильности и безопасности в наших государствах».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в обращении к участникам конференции заявил, что фундаментальной основой противодействия терроризму и экстремизму является защита и продвижение прав и свобод человека, а также неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.