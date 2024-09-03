Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинён в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам делам, гражданин Э. Хасанов окончил Самаркандский государственный университет в 1979 году, два года преподавал математику в вечерней школе №11 в Самарканде, а затем работал в организации «Ватанпарвар», где вышел на пенсию в 2011 году.

В решении суда отмечается, что в 2021 году он начал слушать выступления россиянина Олега Туришкина. Гражданин России спросил его, подавал ли он заявление на выход из гражданства СССР, а затем, услышав, что он этого не делал, включил его в группу «Гос. реестр СССР» и направил ему через почту свидетельство о гражданстве СССР.

Хасанов познакомился через YouTube с мужчиной по имени Алексей Иванович и 3 января 2023 года отправился в Москву, где познакомился с лицами, которые собирали сторонников для «восстановления Советского союза», поскольку это государство «по закону ещё не распалось». Они также заявляли о скором возвращении конституции и законов времён Иосифа Сталина и объединении в союз 15 его бывших республик.

В марте прошлого года подсудимого добавили в Telegram-группу «Узбекская ССР/СССР», где он публиковал материалы о том, что «независимость Узбекистана носит поверхностный характер, что бывший Советский союз официально не распался, что 15 республик, входившие в него, с помощью США самовольно объявили о своей независимости и что скоро бывшие союзные республики снова войдут в состав СССР».

Согласно заключению комплексной судебной политико-лингвистической экспертизы, в его материалах существуют идеи, открыто призывающие к неконституционному изменению существующего государственного строя Узбекистана.

Он также опубликовал в Telegram-группе статью «Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков города Самарканда» (ВКПБ), которая считается его «отчётом в качестве секретаря ВКПБ по Самаркандской области».

Обвиняемый не признал вину, но попросил суд смягчить наказание.

Суд признал Хасанова виновным по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан / наказываются штрафом до 600 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет) и с учётом ряда обстоятельств (ему 74 лет, он — пенсионер, ранее не судим) назначил ему 3 года ограничения свободы.

Осуждённому запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00, менять место жительства без разрешения надзорного органа, покидать территорию Самаркандской области и пользоваться интернетом.