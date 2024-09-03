4−5 сентября в Ташкенте будут проводиться 10-я международная конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и 2-я конференция Содружества независимых государств по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает УзА.

В них намечается участие делегаций компетентных органов государств, входящих в ШОС и СНГ, рабочих структур органов СНГ, международных организаций, а также учебных и научно-аналитических организаций, задействованных в изучении проблем противодействия терроризму и экстремизму.

Среди участников будут представители ООН, Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других структур.

Основные цели форума — обмен передовым опытом по противодействию терроризму и экстремизму, выработка мер по совершенствованию международного сотрудничества в данном направлении, формирование единого понимания и подходов участников к новым вызовам и угрозам безопасности, говорится в сообщении.

Кроме того, Служба государственной безопасности Узбекистана при координирующей роли АТЦ СНГ проведёт совместные антитеррористические учения компетентных органов стран Содружества «Восток-Антитеррор-2024».

На учениях будут отработаны совместные антитеррористические мероприятия по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей.