По итогам августа 2024 года в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 0,53%, сообщило Агентство статистики при президенте.

Это немного ниже показателя августа 2023 года (-0,01%). Годовая инфляция (к августу 2023 года) сохранилась на уровне 10,47%, а с начала года (январь-август) цены в среднем выросли на 5,47%.

Цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли в среднем на 0,5% (минимум за четыре года, в годовом выражении — рост лишь на 2,8%). Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (8,6%), стоимость платных услуг выросла на 0,4% (27,6%).

Резко подорожало мясо: говядина — на 5,3% (в июле — на 1,5%, в июне — на 0,7%), баранина — на 4,9% (в июле — 1,5%, в июне — на 1%). По данным Статагентства, розничная цена говядины по республике повысилась в пределах 1000−12000 сумов, баранины — в пределах 2000−14000 сумов за кг. С начала года стоимость говядины подорожала на 8%, баранины — на 8,2%.

Яйца стали дороже на 1,9% (за год — минус 11,7%), подсолнечное масло — на 1,9% (-1%), рис — на 0,7% (+3,4%). Мука подешевела на 0,7% (+10,8%), молоко — на 0,2% (+5%), сахар — на 0,1% (+4,6%).

Картофель за месяц резко подорожал на 5,5% (за год — на 15%), лук — на 10% (-35,2%), морковь — на 8,9% (-31,6%), огурцы — на 18,1% (-41,1%).

Цены на помидоры в августе снизились на 8,5% (-2%), болгарский перец — на 18,9% (-12,8%), баклажаны — на 20,4% (-31,9%), виноград — на 27,1% (+25,5%), арбузы — на 33,1% (-40,6%).

Стоимость лекарств продолжается расти, в августе она повысилась в пределах 0,6−1,3% (с начала года — на 20,8%.

В августе зафиксировано повышение цен на газовое автомобильное топливо. Цена пропана стала выше во всех регионах в пределах 300−1800 сумов. Диапазон повышения средней цены в разрезе регионов составил 10,8−29,9% (в среднем на 20,2%).

По данным Статагентства, после отмены потолка цен метан за месяц подорожал на 4%. Как сообщается, бензин, напротив, незначительно подешевел (-0,2%).

Кроме того, зафиксировано повышение размеров платы за обучение на водительских курсах (в среднем на 5,8%).

Железнодорожные билеты в среднем подорожали на 0,6% (+44% за год), авиабилеты — на 1% (+5,9%).

Абонементы в спортивные залы и секции за месяц стали дороже на 1,4%, посещение парков культуры и отдыха — на 1,3%.

За месяц на 0,5% повысились цены в частных детских садах (за год — на 11%). Обучение на образовательных курсах за этот же период стало дороже на 1,4% (+13,4%), стоимость услуг репетиторов повысилась на 1,8% (+3,8%).

Цены в кафе повысились на 11,4% в годовом выражении, столовых и закусочных — на 13,3%, центрах отдыха — на 18,3%.