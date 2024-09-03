Комиссар Европейского союза по сельскому хозяйству Януш Войцеховский посетит Узбекистан 5−6 сентября. Об этом «Газете.uz» сообщили в Делегации ЕС в Ташкенте.

«Визит знаменует собой важный шаг в продолжающемся партнёрстве ЕС с Узбекистаном и подчёркивает общую приверженность решению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и сохранность пищевых продуктов, а также достижение целей устойчивого развития», — отметили в дипломатической миссии.

Януш Войцеховский выступит на открытии международного форума «Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю: продовольственная безопасность и цели устойчивого развития». В своём выступлении он расскажет о продолжающихся усилиях ЕС по поддержке устойчивых методов ведения сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, особенно в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.

Комиссар также проведёт встречи с представителями правительства, включая министра сельского хозяйства Иброхима Абдурахмонова. На встречах планируется обсудить вопросы расширения сельскохозяйственного сотрудничества, перспективы торговли и совместных инициатив по продвижению устойчивого сельского хозяйства.