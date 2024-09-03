1 сентября на федеральной трассе М-12 «Восток» в Навашинском районе Нижегородской области России в результате ДТП погибли восемь человек, включая семерых граждан Узбекистана. Ещё три человека пострадали и находятся в медицинских учреждениях, сообщило посольство Узбекистана в РФ.

Микроавтобус Hyundai, которым управлял 32-летний гражданин Таджикистана, столкнулся с автомобилем КІА Cerato. Среди погибших узбекистанцев — шесть мужчин и одна женщина, пострадавших — два мужчины и женщина (Kun.uz приводит имена погибших и пострадавших).

По поручению президента Шавката Мирзиёева правительство принимает меры по скорейшему решению всех организационных вопросов, связанных с доставкой тел погибших на родину в ближайшее время. Вопрос находится на особом контроле Кабинета министров и посольства Узбекистана в Москве, говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся руководители генерального консульства Узбекистана в Казани и представительства Агентства по внешней трудовой миграции.