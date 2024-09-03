2 сентября в возрасте 84 лет скончался Народный артист Узбекистана, Каракалпакстана и Туркменистана Бобомурод Хамдамов, сообщило Министерство культуры Узбекистана.

Он родился в 1940 году в городе Чарджоу Туркменистана. Он внёс огромный вклад в развитие узбекского песенного искусства, создав множество неповторимых произведений.

Среди его самых известных песен — «Ким экан», «Девона», «Галдиму», «Куркдим», «Султон Жалолиддин» и другие.

«Бобомурод Хамдамов был последователем великого певца Комилжона Отаниёзова. Его песни и творчество вошли в „золотой фонд“ узбекского искусства, а его яркая память будет вечно жить в сердцах слушателей», — отметили в Минкульте.