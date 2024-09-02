В Ташкенте 31 августа на 87-м году жизни скончался известный художник Владимир Иванович Бурмакин — член Академии художеств, заслуженный деятель искусств Узбекистана, обладатель ордена «Фидокорона хизматлари учун». Об этом сообщает Академия художеств.

Владимир Бурмакин родился в Екатеринбурге в 1938 году, в том же году его семья переехала в Ташкент. Сын художника, рисовать он начал в раннем возрасте, вспоминал о нём покойный фотожурналист Рустам Шагаев.

После школы учился в Республиканском художественном училище имени П. Бенькова, затем работал в Самарканде учителем рисования и черчения в двух школах, был главным художником Дома офицеров в Ташкенте. Позже поступил в Ташкентский театрально-художественный институт.





Владимир Бурмакин — автор многих произведений, вошедших в историю всемирного изобразительного искусства. Среди них — «Байсунская Мадонна», которая экспонировалась в Москве, трижды — в Париже, а также в Германии.

Фото: mosaic.tashkent.uz.

В середине 1970-х Владимир Бурмакин исполнил более 20 монументальных панно в различных техниках: для дворца Дружбы народов, станции метро «Пахтакор», спорткомплекса Трудовых резервов, ресторана «Зарафшан». Он также является автором мозаик в Ташкентском аэропорту, внутреннем холле бывшего здания Сената и других.

Владимир Бурмакин до последнего был активными участником сборных и персональных выставок. Его работы неоднократно выставлялись в музеях и галереях России, Великобритании, Франции, США, Германии, Болгарии, Турции, Польши и других стран.