Параатлеты сборной Узбекистана по итогам выступления 2 сентября завоевали ещё три медали на Паралимпийских играх в Париже.





Дониёр Салиев, участвующий в соревнованиях по классификации Т12 (с нарушениями зрения) в прыжках в длину, завоевал серебряную медаль Игр с результатом 7,16 метра. Это меньше мирового рекорда в 7,44 метра, который он установил в 2023 году.

Узбекистанца опередил Саид Наджафзаде из Азербайджана (7,27 м), действующий чемпион мира и бронзовый призёр Токио-2020. Третье место занял Фернандо Васкес из Аргентины (6,88 м).

Для Салиева эта стала вторая медаль Паралимпийских игр после «бронзы» в Рио-2016. Он также является двукратным золотым на чемпионатах мира и Параазиатских играх.

Нурхон Курбанова удостоилась бронзовой медали в толкании ядра в классе F54 (выступающие на инвалидных колясках) с результатом 7,75 метра.

Первое место заняла Глория Гвадаррама из Мексики (8,06 м), второе — Элизабет Гомес из Бразилии (7,82 м).

Курбанова стала трёхкратным паралимпийским призёром. На Играх в Токио-2020 она завоевала «серебро» в метании копья и «бронзу» в толкании ядра.





Бобиржон Омонов стал двукратным Паралимпийским чемпионом в толкании ядра в классе F51 (спортсмены с низким ростом). Он не только завоевал «золото», но и обновил собственный паралимпийский рекорд, который установил на Играх в Токио.

Второе место занял Нико Каппель из Германии (13,74 м), третье — Хуан Цзюнь из Китая (11,66 м).

Таким образом, число медалей Узбекистана достигло 14 — 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Сборная занимает 8-е место в медальном зачёте.



