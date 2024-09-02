Общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане пройдёт 6 октября. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в понедельник.
По его словам, «с учётом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надёжных и экологически чистых источниках энергии». Он считает, что необходимо «обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики».
«Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера», — сказал он.
Глава Казахстана считает, что «каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа».
«Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ», — указал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что предстоящий референдум станет «ещё одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции „слышащего государства“».
«По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений», — заявил он.
- Обсуждение строительства АЭС в Казахстане ведётся уже несколько лет. В сентябре 2023 года президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил вынести этот вопрос на референдум. Локацией для размещения станции выбран посёлок Улкен на берегу озера Балхаш в Алматинской области, там прошли первые публичные обсуждения.
- В конце июня Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдёт осенью этого года.
- В регионах прошли слушания в АЭС. Kursiv.uz отмечает, что слушания в Астане прошли «более спокойно», чем в Алматы, где обсуждения закончились потасовкой среди участников. Слушатели в Астане, в частности, спрашивали, как строительство АЭС отразится на стоимости электроэнергии и кто будет нести ответственность в случае ЧС на станции.
- В настоящее время Казахстан рассматривает технологии реакторов большой мощности четырёх поставщиков — это технологии Франции, Китая, России и Южной Кореи. Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов.
- Как пишет Kursiv.uz, в Министерстве энергетики республики изначально называли возможную стоимость атомной станции на 2,4 ГВт в 10 млрд долларов и срок строительства в 10 лет, однако позднее эксперты, в частности, представители «Казахстанских Атомных Электрических Станций» (КАЭС, «дочка» «Самрук-Казыны») постепенно повысили её до $15 млрд.