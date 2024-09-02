В социальных сетях распространилось видео из Байсунского района Сурхандарьинской области, где сообщается об эвакуации местных жителей из-за возможного взрыва газа.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 1 сентября в 15:17 во время буровых работ на 604-м скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) в махалле «Кулкамыш» произошла утечка сероводорода (сульфид водорода) из-за нарушения технологического процесса.

Для обеспечения безопасности населения жители, проживающие рядом с месторождением, были эвакуированы в безопасное место, говорится в сообщении.

«Случаев жертв и гибели граждан не зарегистрировано. Ситуация находится под полным контролем. Нет места для паники. На место прибыли представители соответствующих организаций, специалисты проводят все необходимые работы», — отметили в МЧС.

На фотографиях, распространённых официальными госорганами, можно увидеть, что буровая установка ранее загорелась, но пожар уже потушен.

Пресс-служба хокимията Сурхандарьи сообщила, что хоким области Улугбек Косимов прибыл в Байсунский район вместе с представителями других организаций и ведомств. Ситуация находится под полным контролем.

«Одновременно проводятся работы по изучению уровня загрязнения атмосферного воздуха на месте возникновения чрезвычайной ситуации, а также предотвращению возникшей ситуации», — говорится в сообщении.

Граждан попросили не поддаваться панике, а активистов социальных сетей не распространять среди населения материалы, вызывающие панику.

Согласно Инструкции по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода, для каждого объекта составляется план ликвидации возможных аварий (ПЛА), связанных с выделением сероводорода, содержащий:

схемы расстановки людей, оборудования и механизмов;

подъездные пути и пути эвакуации людей;

опасные зоны скопления и распространения сероводорода;

места хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами защиты органов дыхания (СИЗОД);

список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии.

Сероводород — токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Он способен парализовать обонятельный нерв, в результате чего человек перестаёт ощущать запах этого газа. Это часто приводит к сильным отравлениям из-за неспособности своевременно распознать и прекратить контакт с токсическим источником.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м3, в смеси с углеводородами (С1-С5) — 3 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005). Предельно допустимые концентрации сероводорода в воздухе населённых мест — 0,008 мг/м3 (СН245).

О проекте М-25

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов — Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и «Узнефтегаздобыча» соглашение о разделе продукции на инвестиционном блоке «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.

Стоимость всего комплекса оценивался в 5,8 млрд долларов. Стоимость газохимического комплекса составляла 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.

Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.

Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» — Enter Engineering.

На экспорт российской техники для газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в Сурхандарье ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» в 2021 году выделили кредит в 900 млн долларов.

По состоянию на ноябрь 2023 года в разработку месторождения было инвестировано 1,45 млрд долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах, успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций.