Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября принял участие в церемонии, посвящённой памяти Ислама Каримова.





Глава государства, вдова первого президента Татьяна Каримова и представители государственных организаций и общественности Ташкента возложили венки к подножию памятника Исламу Каримову в центре столицы.





В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова, находящемся в бывшей резиденции Оксарой, прочитаны суры из Корана. Были отмечены заслуги первого президента в сохранении мира и стабильности в стране, повышении благосостояния народа, говорится в сообщении.

Поминальные мероприятия прошли также в Самарканде, где похоронен Ислам Каримов, и Карши, где он многие годы работал.