На месте утечки сероводорода в Сурхандарьинской области создан оперативный штаб, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

По поручению президента на место прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов и председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков. На фото также можно увидеть министра здравоохранения Асилбека Худаярова. Большинство присутствующих находятся без масок или каких-либо защитных средств.





В оперативный штаб вошли специалисты соответствующих министерств и организаций, говорится в сообщении. «Принимаются меры по устранению последствий техногенной ситуации», — отметили в Минэнерго.

В сообщении, опубликованном в 12:16, говорится об отсутствии погибших или пострадавших.

В 17:30 «Газета.uz» связалась с администрацией больницы скорой медицинской помощи Байсунского района, где сообщили о госпитализации двух работников завода.

«Вчера с затруднённым дыханием были госпитализированы двое рабочих объекта. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Они находятся под контролем врачей. Сюда прибыли и врачи из Термеза… Информации о погибших не было», — сказали в медучреждении.

«Газета.uz» направила запросы в хокимият Сурхандарьи и МЧС касательно сообщений о возможных погибших, появившихся в интернете.

Ранее в МЧС сообщили, что 1 сентября в 15:17 во время буровых работ на 604-й скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) из-за нарушения технологического процесса произошла утечка сероводорода (сульфид водорода). Для обеспечения безопасности населения жители, проживающие рядом с месторождением, были эвакуированы в безопасное место.

Сероводород — токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Он способен парализовать обонятельный нерв, в результате чего человек перестаёт ощущать запах этого газа. Это часто приводит к сильным отравлениям из-за неспособности своевременно распознать и прекратить контакт с токсическим источником. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а со значительной концентрацией может привести к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.

О проекте М-25

Месторождение М25 является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов газа составляет более 150 млрд кубометров сырого газа. Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода.

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов — Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и «Узнефтегаздобыча» соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестиционном блоке «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газоперерабатывающего комплекса.

Стоимость всего комплекса оценивалась в 5,8 млрд долларов. Стоимость газохимического комплекса составляла 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.

Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает иностранное предприятие Surhan Gas Chemical Operating Company.

Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» — Enter Engineering.

На экспорт российской техники для газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в Сурхандарье ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» в 2021 году выделили кредит в 900 млн долларов.

По состоянию на ноябрь 2023 года в разработку месторождения было инвестировано 1,45 млрд долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах, успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций.

На ГПЗ, помимо добычи и переработки газа, предусматривалась установка грануляции и отвердевания серы, которая предназначена для преобразования жидкой серы в твёрдую серу в двух возможных конфигурациях: гранулированная сера (для продажи) и комовая сера (для хранения). Данную установку планировалось расположить на отдельной площадке, непосредственно примыкающей к ГПЗ. Объём производства оценивался в 460 тысяч тонн в год.

В технологии проекта отмечалось, что спецификой Байсунского газоперерабатывающего комплекса является значительное содержание в добываемом сырье (газе) так называемых кислых компонентов — сероводорода (H2S) и диоксида углерода (CO2), сильных коррозионно-активных примесей, при определённых условиях представляющих серьёзную угрозу для контактирующих с ними стальных трубопроводов и оборудования, повреждение и/или разрушение которых могут сопровождаться загрязнением окружающей среды, потерями продукции, материальным ущербом и другими отрицательными последствиями.