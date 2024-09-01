Представитель сборной Узбекистана Ёркинбек Одилов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.

В ночь на 1 сентября завершились соревнования по метанию копья среди мужчин в категории F57 (метание в сидячем положение, спортсмены с ампутацией конечности или поражением спинного мозга).

Узбекистанец зафиксировал результат 50,32 метра в своей третьей попытке из шести и пополнил копилку Узбекистана пятой золотой медалью.

Второе место занял иранец Мухаммед Халванди, выступающий за Турцию (49,97 м). «Бронзы» удостоился Сисеро Нобре из Бразилии (49,46 м).

Ёркинбек Одилов является также обладателем серебряных медалей на чемпионате мира и Параазиатских играх.

Национальная сборная занимает 7-е место с 5 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.





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