Представитель сборной Узбекистана Асадбек Тоштемиров завоевал золотую медаль по тхэквондо на Паралимпийских играх.





В весовой категории до 80 кг в классе K44 (включает спортсменов с ампутацией одной руки или потерей функции руки) узбекистанец сначала победил Андреса Молину из Коста-Рики со счётом 22:5, в полуфинале одолел Алирезу Бахта из Ирана (18:12).

В финале Асадбек Тоштемиров одержал победу над Луисом Нахера из Мексики (38:17) и стал чемпионом Паралимпиады (видео).

Тоштемиров является чемпионом мира 2023 года и бронзовым призёром Параазиатских игр 2022 года.

Асадбек Тоштемиров с тренером Бобуром Кузиевым.

На момент публикации Узбекистан находится на 7-м месте в медальном зачёте с 4 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.