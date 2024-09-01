В столицу Казахстана Астану 1 сентября прибыл новый посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов, сообщает ИА «Дунё».

Ему 51 год. Окончил Ташкентский государственный университет востоковедения и Всероссийскую академию внешней торговли.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в центральном аппарате Министерства внешнеэкономических связей Узбекистана (ныне — Министерство инвестиций, промышленности и торговли), где прошёл путь от ведущего, главного специалиста, помощника министра до начальника главного управления.

В 2001 году был направлен на работу в посольство Узбекистана в США качестве первого секретаря, затем — советника по торгово-экономическим вопросам.

Потом трудился на разных должностях в экономических структурах при Министерстве внешнеэкономических связей, был заведующим сектором Кабинета министров.

В 2019—2022 годах был послом в Объединённых Арабских Эмиратах. Работал также директором департамента МИД, заместителем министра туризма и культурного наследия Узбекистана.

На посту посла Бахтиёр Ибрагимов сменил Саидикрама Ниязходжаева, возглавлявшего посольство в Казахстане с 2018 года.