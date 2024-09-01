31 августа на портале «Открытый бюджет» завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» за второй сезон 2024 года.

По данным Министерства экономики и финансов, жители Узбекистана отдали 9,08 млн голосов, что меньше 11,7 млн голосов в первом сезоне. Эти два сезона проходили на основе принципа «Один человек — один голос».

От жителей 9447 махаллей поступило 27474 инициатив (в предыдущем сезоне было 35575), из них одобрены 23318 (28919).

Победителями признаны 1772 проекта в 1534 махаллях на сумму 2,14 трлн сумов. Вовлеченность населения составила 25%.

Больше всего голосов набрали проекты по строительству и ремонту внутренних дорог — 718, ремонт школ и развитие их материально-технической базы — 418, ремонт медицинских учреждений и развитие их материально-технической базы — 283, ремонт других образовательных учреждений — 69, ремонт или установка уличного освещения — 52, ремонт спортивных учреждений — 50, ремонт детских садов — 42, улучшение системы питьевой воды и канализации — 21 и другие.

В регионах победители традиционно отпраздновали победу салютом и танцами.

Минэкономфин поблагодарил граждан за участие в «Инициативном бюджете» и призвал быть активными и в следующем сезоне.

Напоминаем, что новый сезон стартовал 6 июля. Подача инициатив проходила с 6 по 26 июля, их отбор — с 26 июля по 15 августа, агитационные мероприятия — с 15 по 22 августа. Этап голосования длился 10 дней и завершился 31 августа.

С 2024 года в проектах «Инициативного бюджета» действует система «Один гражданин — один голос». Даже если у гражданина несколько телефонных номеров, голосовать можно только с одного. Как отметили в Министерстве экономики и финансов, которое организовывает «Инициативный бюджет», «неважно, кто использует SIM-карту, важно, на чьё имя она зарегистрирована».

Напоминаем, победители первого сезона «Инициативного бюджета» 2024 года были объявлены в апреле. Победили 2770 проектов (из 28,9 тысячи, одобренных к голосованию), на которые направили 3,3 трлн сумов. В голосовании тогда приняли участие 11,7 миллиона человек.

Бывшая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» писала, что инициативное бюджетирование усиливает чувство сопричастности граждан к решению проблем и улучшению качества жизни.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование — это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив по расходованию определённой части бюджетных средств. Эта практика распространена во многих странах мира, включая США, Бразилию и Южную Корею.