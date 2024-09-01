Одно из самых знаковых архитектурных сооружений столицы Венгрии Будапешта — Рыбацкий бастион в ночь с 31 августа на 1 сентября был освещён цветами флага Узбекистана.

Акция была впервые организована посольством Узбекистана в Венгрии при содействии OTP Bank в честь 33-летия государственной независимости Узбекистана, сообщили в посольстве.





Рыбацкий бастион, расположенный в историческом районе Будайского холма, является одной из главных достопримечательностей Будапешта. Его белокаменные стены и завораживающая архитектура в стиле неоромантизма привлекают тысячи туристов со всего мира. Включённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, Рыбацкий бастион символизирует богатую историю и культурное наследие Венгрии.





Событие привлекло внимание большого количества жителей и гостей Будапешта. Прохожие останавливались, чтобы сфотографировать и снять на видео необычную подсветку Рыбацкого бастиона, рассказали в посольстве Узбекистана.

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