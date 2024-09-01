Представительница сборной Узбекистана Гулжаной Наимова завоевала серебряную медаль по тхэквондо на Паралимпийских играх.





В весовой категории свыше 65 кг в классе K44 (включает спортсменов с ампутацией одной руки или потерей функции руки) действующая чемпионка Паралимпиады-2020 сначала победила Элени Папастаматопулу из Греции (12:5), а затем одолела Дебору Менезес из Бразилии (9:3).





В финале 23-летней узбекистанке противостояла 35-летняя чемпионка Европы и бронзовый призёр Токио-2020 Эми Трусдейл из Великобритании. Тренерский штаб Наимовой забыл её защитную капу, из-за чего ей присудили штрафной балл ещё до начала боя.

Британка успешно действовала на контратаках и смогла заработать 8 очков до кульминации финала — почти за минуту до конца встречи она нанесла удар по лицу Гулжаной Наимовой, что запрещено правилами паратхэквондо.

Врачи несколько минут осматривали её, а затем было принято решение, что Гулжаной Наимова не сможет продолжить поединок. При этом один из специалистов заявил, что это решение спортсменки, и развёл руками. Параатлетку унесли на носилках.





После просмотра записи удара судья оценила действия Трусдейл и решила, что британка нанесла удар непреднамеренно, поэтому получила только предупреждение, а не дисквалификацию. Итоговый счёт — 8:2 в пользу представительницы Великобритании.

Позже Национальный паралимпийский комитет Узбекистана опубликовал видео с председателем Мухторжоном Ташходжаевым и Наимовой. Параатлетка, держась за челюсть, заявила, что с ней всё хорошо, но в итоге не смогла сдержать слёз из-за упущенной золотой медали.

Это вторая паралимпийская медаль в карьере Наимовой, а также 10-я медаль в копилке Узбекистана. Национальная сборная занимает 7-е место с 4 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.