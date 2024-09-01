Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 сентября поговорил по телефону с легкоатлетами Элбеком Султановым, Ёркинбеком Одиловым и тхэквондистом Асадбеком Тоштемировым, которые одержали победу на Паралимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба главы государства. Количество золотых медалей в копилке сборной страны на данный момент составляет пять.

Элбек Султанов в толкании ядра показал результат 16,45 м, установив личный рекорд. Ёркинбек Одилов в метании копья зафиксировал результат 50,32 м. Асадбек Тоштемиров победил всех соперников в весовой категории до 80 кг.





Днём ранее президент провёл телефонный разговор с легкоатлетами Асилой Мирзаёровой и Кудратиллохоном Маруфходжаевым, завоевавшими первые золотые медали Паралимпиады.

Асила Мирзаёрова в прыжках в длину показала результат 5,22 м и побила паралимпийский рекорд, державшийся почти 30 лет. Кудратиллохон Маруфхужаев стал победителем в толкании ядра.

Президент поздравил спортсменов и отметил, что их победы стали достойным подарком ко Дню независимости Узбекистана. Он отметил, что мастерство и стойкость паралимпийцев воодушевляют весь народ, особенно молодежь.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил их тренеров и родителей, передал приветствия и поздравления другим призёрам и пожелал успехов всем участникам Игр.