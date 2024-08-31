Малиновое печенье





Такое печенье получается очень мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Пирог с малиной и орехами





Свежая домашняя выпечка с ароматными спелыми ягодами — это идеальное дополнение к чашечке чая или кофе.

Малиновый торт-мусс





Торт с малиновым муссом — потрясающе малиновый и внутри, и снаружи, и по вкусу, и по цвету.

Маффины с малиной





Выпечка с малиной имеет восхитительный вкус и аромат, а эти маффины — ещё и невероятно нежную текстуру.

Рулет из лаваша с малиной





Рецепт быстрого рулета из лаваша с ягодами малины.

«Cиннабоны» с малиной





Очень нежные и воздушные синнабоны с малиновой начинкой.

Пирог с творогом и малиной





Нежный творожный пирог с малиной не оставит никого равнодушным!

Кекс с малиной и шоколадом





Насыщенный вкус шоколада и аромат малины, все эти яркие ингредиенты придают кексу изумительный вкус.

Скон с малиной





Потрясающая в своей простоте выпечка, похожая и на печенье из песочного теста, и на кекс, и на молочный коржик.