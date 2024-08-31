Малиновое печенье
Такое печенье получается очень мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Пирог с малиной и орехами
Свежая домашняя выпечка с ароматными спелыми ягодами — это идеальное дополнение к чашечке чая или кофе.
Малиновый торт-мусс
Торт с малиновым муссом — потрясающе малиновый и внутри, и снаружи, и по вкусу, и по цвету.
Маффины с малиной
Выпечка с малиной имеет восхитительный вкус и аромат, а эти маффины — ещё и невероятно нежную текстуру.
Рулет из лаваша с малиной
Рецепт быстрого рулета из лаваша с ягодами малины.
«Cиннабоны» с малиной
Очень нежные и воздушные синнабоны с малиновой начинкой.
Пирог с творогом и малиной
Нежный творожный пирог с малиной не оставит никого равнодушным!
Кекс с малиной и шоколадом
Насыщенный вкус шоколада и аромат малины, все эти яркие ингредиенты придают кексу изумительный вкус.
Скон с малиной
Потрясающая в своей простоте выпечка, похожая и на печенье из песочного теста, и на кекс, и на молочный коржик.