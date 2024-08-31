Утром 31 августа, в День памяти жертв репрессий, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в памятной церемонии на аллее «Шахидлар хотираси» в Ташкенте. Здесь также собрались представители государственных и общественных организаций, старшего поколения и интеллигенции, сообщила пресс-служба главы государства.

После чтения сур из Корана президент побеседовал с участниками церемонии о восстановлении исторической правды и воспитании молодёжи в этом духе, говорится в сообщении.

«В преддверии Дня независимости, в нынешние мирные и свободные дни вспоминать имена наших героических предков, чтить их священную память — это и наш долг, и обязанность», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Он напомнил, что за последние три года было реабилитировано более 1200 жертв политических репрессий. «Что это означает? Это означает, что справедливость не может быть сломана, а правда все равно восторжествует».

В июле было принято постановление президента о расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий.

Глава государства пояснил, что до сих пор не был сформирован полный список жертв репрессий. «За каждой цифрой в этом списке стоит человеческая судьба. Жизнь каждого нашего соотечественника, погибшего, репрессированного — это героизм. Поэтому в постановлении мы уделили особое внимание вопросу поимённого выявления жертв репрессий, изучения и исследования их образцовой жизни».

Имена репрессированных планируется записать в многотомной книге «Жертвы репрессий», а также на страницах символической книги, которая будет создана в комплексе «Шахидлар хотираси».





Согласно постановлению, в первую неделю октября каждый год будет отмечаться Неделя памяти жертв политических репрессий. Это время было выбрано потому, что 4−16 октября 1938 года были вынесены приговоры 507 узбекским политическим заключённым. Среди них были казнены выдающиеся личности. Остальные были сосланы на длительные сроки.

«Среди казнённых были такие выдающиеся представители интеллигенции, как Фитрат, Чулпан, Абдулла Кадыри, Худойберган Девонов, первые узбекские офицеры, лучшие специалисты, получившие высшее образование в Германии, известные государственные и общественные деятели. Самое страшное — они были казнены 4 октября, а приговор был вынесен 5 октября», — отметил президент.





Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность доведения истории до молодого поколения.

«Самая большая школа, самое большое воспитание — сама история. Наша молодёжь должна хорошо знать нашу историю, брать пример с наших предков, а не с других. Это необходимо донести до молодёжи на понятном ей языке, интересно, через социальные сети. Если воспитаем молодое поколение в таком духе, сможем решительно продолжать избранный нами путь», — сказал он.

«Независимость — это величайшая милость и благо Всевышнего для нашего народа и страны. Нужно ценить каждый день, каждый год и жить с чувством благодарности. Если мы будем совершать больше благих дел, почитая наших предков и улучшая жизнь народа, Всевышний всегда будет открывать нам путь», — добавил президент.