В терминале международного аэропорта Ташкента завершился очередной этап реконструкции, начатой в 2021 году. Руководство Uzbekistan Airports на пресс-конференции 31 августа рассказало об основных изменениях, после чего новый просторный холл, построенный перед зданием, принял первых пассажиров, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Перед журналистами выступили председатель правления Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев, заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев, директор аэропорта «Ташкент» Джасур Пулатов и директор Uzbekistan Airports Handling Тимур Халилов.





Доступ в терминал

Новый холл площадью более 2500 кв. м появился на месте, где на протяжении многих лет провожающие и встречающие стояли на открытом воздухе в любое время года. Теперь это должно остаться в прошлом.





В холле пассажиров и провожающих встречает первичный досмотр со сканером багажа и арочным металлодетектором. Начальник службы аэровокзального сервиса Зафар Саидмуратов рассказал, что вместо двух стадий досмотра, как это было раньше — у входа со стоянки и при входе в здание, будет один — при входе в холл.





В новом зале люди могут упаковать багаж, приобрести SIM-карты, здесь есть банкоматы, зарядные станции, вендинговые аппараты, а также возможность досмотра мелких животных — для этого предусмотрена отдельная комната.





Между холлом и основным зданием терминала, на месте бывшего газона, появилась небольшая зелёная зона со скамейками.





Позже на втором этаже холла появится открытая терраса площадью 2200 кв. м с видом на город. Она, как и холл, будет доступна и для пассажиров, и для провожающих и встречающих.





Ещё одним заметным изменением стало избавление терминала от забора, из-за которого он был одним из самых неприступных в мире. Транспорт теперь может подъезжать к первому этажу для высадки пассажиров.





Краткосрочный заезд разрешён на срок до 10 минут. Затем камеры, интегрированные с системой СБДД, должны автоматически отправлять водителю уведомление о штрафе.





Зал регистрации

Из холла пассажиры поднимаются в зону регистрации на втором этаже, используя лестницу, наклонные траволаторы, эскалаторы или лифты.





В аэропорту в тестовом режиме запущена система Pax Track, представляющая собой комплексную систему мониторинга пассажиров. Она работает посредством турникетов, к которым пассажиру необходимо прикладывать посадочный талон.





«Сейчас турникеты установлены в таможенной зоне, — сообщил Зафар Саидмуратов. — После проведения тестового режима будет интеграция с системами пограничного контроля, досмотра на авиационную безопасность, выхода на посадку и входной зоной в аэропорт. При необходимости поиска пассажира нам не придётся по всему аэровокзалу его искать, объявлять на весь аэропорт. Мы будем знать, в какой зоне находится человек, и будем передавать сообщение туда».





В зале вылета установлено 40 стоек регистрации — 37 в общем зале, 2 в CIP Lounge и 1 в VIP-зале. В ходе дальнейшей реконструкции количество стоек увеличится до 90, включая 12 гибридных стоек Self Chek-in (самостоятельная регистрация) и Baggage Drop Off (самостоятельная сдача багажа).





Количество линий пограничного контроля в зоне вылета планируется увеличить с 34 до 54. Зону досмотра расширят до 15 каналов.

В зоне прилёта также появится новая зона паспортного контроля из 48 каналов прохода пассажиров, а количество багажных каруселей увеличится с 4 до 8.

В рамках реконструкции прорабатывается внедрение систем обработки и контроля багажа BHS (baggage handling system, система управления багажом) и BRS (baggage recognition system, система контроля багажа).

«BRS будет интегрирована с системами регистраций авиакомпаний. После установки этих систем у нас будет возможность отслеживать багаж, что облегчит работу сотрудникам», — сказал начальник службы аэровокзального сервиса.

Новое оборудование и программное обеспечение будет установлено как на вылет, так и на прилёт. Система позволит осуществлять автоматическую сортировку багажа по рейсам и отслеживать багаж с момента приёма к перевозке до момента загрузки на борт. Для удобства пассажиров планируется запустить мобильное приложение, которое позволит по номеру багажной бирки отслеживать багаж.





В ходе предыдущих этапов реконструкции за последние два года в терминале были открыты десятки коммерческих точек, среди которых как локальные, так и международные бренды. С начала 2023 года в аренду было сдано более 2600 кв. м площади. До конца года планируется сдать ещё более 200 кв. м. Всего на сегодняшний день в аэропорту Ташкента коммерческие точки занимают 4800 кв. м, рассказали в Uzbekistan Airports.

Раньше пассажиры, которые направлялись в накопители B5-B6-B7, не могли попасть в зону с Duty Free, обходя её после стойки регистрации. Строительство дополнительной площади позволило соединить общий зал вылета с этими гейтами.





В будущем появится возможность создать отдельную галерею и выход на посадку на нижние гейты, что даст возможность разделить потоки прилетающих и вылетающих пассажиров и установить дополнительные телетрапы.

Объединение залов вылета и прилёта

С 2021 года благодаря реконструкции площадь терминала международных авиалиний увеличилась с 45 тысяч до 65 тысяч кв. м, сообщили в Uzbekistan Airports.

В ходе финального этапа реконструкции, который начнётся в сентябре и должен завершиться в 2026 году, залы прилёта и вылета будут объединены в единый аэровокзальный комплекс, площадь которого составит в итоге около 105 тысяч кв. м. Это позволит увеличить пропускную способность аэровокзала с нынешних 1200 пассажиров в час до 2400.

При этом под зону для встречающих будет отведено примерно 4000 кв. м (сейчас встречающие также ожидают на улице в любую погоду).





Сейчас пропускная способность международного терминала составляет 7 миллионов пассажиров в год. В 2023 году в столичной воздушной гавани было обслужено 6,8 миллиона пассажиров. В этом году ожидается пассажиропоток более 8 миллионов. После завершения реконструкции пропускная способность должна увеличиться до 13 миллионов пассажиров.