Представители сборной Узбекистана по параатлетике по итогам выступлений 31 августа завоевали ещё две медали на Паралимпийских играх в Париже.

Элбек Султонов удостоился золотой медали в толкании ядра в классе F12 (нарушение зрения). В четвёртой из шести попыток он показал результат 16,45 метра — это его личный рекорд.

Кроме того, это его вторая паралимпийская медаль в карьере. На Играх-2020 в Токио он завоевал «бронзу».





Второе и третье места заняли представители Украины Владимир Понамаренко (16,12 м) и Роман Данилюк (16,11 м).





Мохигул Хамдамова стала бронзовым призёром в метании диска в классе F57 (метание в положении сидя). Её лучший результат составил 32,75 метра. Напомним, она является паралимпийской чемпионкой Токио-2020 в метании копья.





Соперница из Китая Ксу Миан опередила узбекистанку на 6 см — 32,81 метра, что позволило ей забрать «серебро».

Золотой медали удостоилась двукратная паралимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов Нассима Саифи из Алжира, которая обновила паралимпийский рекорд (33,33 м) с результатом 35,55 метра. Она же является обладательницей мирового рекорда в 35,76 метра.

На момент публикации Узбекистан поднялся на 7-е место в медальном зачёте с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.



