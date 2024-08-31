Президент Шавкат Мирзиёев вечером в субботу выступил на торжественной церемонии, посвящённой 33-й годовщине независимости Узбекистана, которая состоялась в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте.

Глава государства подчеркнул «огромное, историческое значение» национальной независимости, благодаря которой «возродилась наша национальная государственность. Узбекистан вступил в новую историческую эпоху» и «занял достойное место в мировом сообществе».

Он отдал дань памяти «наших отцов и дедов, патриотов, боровшихся за независимость Родины» — джадидов, «которые вели народ по пути прогресса и отдали свои жизни во имя свободы нации». «Опираясь на их благородные идеи и принципы, сегодня мы строим фундамент новой жизни, нового общества», — подчеркнул президент.

«В последние годы мы сделали огромные шаги по пути строительства Нового Узбекистана… Все наши реформы глубоко проникнуты благородной идеей „Во имя интересов и достоинства человека, во имя счастья народа!“» — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что «нынешнее чрезвычайно сложное и тревожное время ставит перед нами все новые испытания и проблемы. Но какой бы непростой ни была жизнь, мы последовательно продолжим демократические реформы, мобилизуя все наши силы и возможности на благо народа, во имя укрепления мира и стабильности в стране».

Сохранение мира — дело не только военнослужащих, «это — священный долг для всех нас, для каждого гражданина Узбекистана. Главная наша ценность — мир и стабильность. Сила нашей страны — в единстве народа», заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент назвал самым приоритетным направлением реформ улучшение сферы образования: «Решение всех наших проблем, ответы на все вопросы — только в образовании. Ключ, открывающий все двери, — это образование и воспитание».

Отдельно он обратился к родителям девочек: «Учите своих дочерей, помогите им осуществить их мечты и надежды! Как говорили великие умы древности, если выучить сына — образованным будет один человек, если выучить дочь — образованной станет вся семья, все общество».

Обращаясь к молодёжи Узбекистана, Шавкат Мирзиёев сказал: «Именно в вас мы видим будущее страны, воплощение всех наших благородных устремлений. Желаем вам достичь высоких рубежей в разных сферах и своими успехами ещё больше прославлять нашу страну во всем мире».

Глава государства заявил, что Узбекистан продолжит работу по вступлению во Всемирную торговую организацию и превращению страны в «неотъемлемую часть международного торгового пространства».

«Мы — большой, 37-миллионный народ. Сегодня Узбекистан по численности населения входит в ряд 40 крупных государств мира. Своими реформами, трудом, знаниями и талантом мы должны превратить эту цифру в мощный потенциал. Учитывая ограниченность наших возможностей в выходе к морю, необходимо больше внимания уделять креативным сферам и последовательно их развивать», — продолжил президент.

Говоря о внешней политике, Шавкат Мирзиёев отметил, что «мечта о Новой Центральной Азии, где страны стабильно развиваются, царят мир и согласие», постепенно становится реальностью.

«Мы должны создать в Центральной Азии всесторонне здоровую политическую атмосферу, свободное и безопасное будущее для следующих поколений», — призвал он, подчеркнув, что одновременно будут подниматься «на новый уровень равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами мира».

Президент призвал народ Узбекистана принять активное участие в выборах депутатов в октябре и «проголосовать за Новый Узбекистан, свободную и процветающую жизнь, счастливое будущее детей».

В завершение он отметил, что главная задача сегодня — «добиться того, чтобы независимое государство и свободное общество, которое мы создавали своими силами и потенциалом, было ещё более прекрасным и благоустроенным. Это — высокий рубеж, достойный неустанного труда. Это — яркая, славная цель, которой стоит посвятить жизнь».

«Убеждён, что все мы ещё больше сплотимся, мобилизуем все свои знания, опыт, силы и энергию и обязательно достигнем этих целей, обязательно построим наше прекрасное будущее — Новый Узбекистан!» — отметил Шавкат Мирзиёев.

После выступления президента в парке зазвучал гимн Узбекистана, а в небе пролетели пять штурмовиков Су-25 Военно-воздушных сил страны, которые нарисовали флаг страны.