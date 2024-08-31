Сборная Узбекистана завоевала ещё две медали в мужской программе толкания ядра на Паралимпийских играх в Париже в классе лёгкой атлетики F37 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

Кудратуллахон Маъруфхужаев удостоился золотой медали с результатом 16,37 метра. Этот результат он показал в пятой попытке.

Толиббой Юлдашев, выступавший в этой же категории, толкнул ядро на 15,24 метра и завоевал бронзовую медаль.

«Серебро» забрал Ахмед Бен Мослах из Туниса с результатом 15,4 метра.





Кудратуллахон Маъруфхужаев родился 21 декабря 1999 года. С 2018 года входит в состав сборной Узбекистана по паралимпийской лёгкой атлетике. Он выиграл золото на Параазиатских играх 2022 года и серебро на чемпионате мира 2023 года в Париже. Тренер — Мавлонбек Хайдаров.

Толиббой Юлдашев родился 4 сентября 2003 года. С 2018 года входит в состав сборной Узбекистана по паралимпийской лёгкой атлетике. Он выиграл серебряную медаль на Параазиатских играх 2022 года в Ханчжоу и бронзовую медаль на чемпионате мира 2023 года в Париже. Тренер — Ибрагим Юсупов.

Ранее представительница Узбекистана Кубаро Хакимова завоевала серебряную медаль в толкании ядра.

На текущий момент публикации Узбекистан занимает 8-е месте в медальном зачёте с 2 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Расписание выступлений спортсменов Узбекистана 31 августа.

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Фото Ҳусниддина Ато.