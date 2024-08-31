Сентябрь — первый месяц календарной осени, но в Узбекистане по погодным условиям он зачастую напоминает лето, только с более комфортным температурным фоном. В Узгидромете рассказали, каким обычно бывает сентябрь в стране и каким он ожидается в этом году.

Каким обычно бывает сентябрь?

Согласно данным многолетних наблюдений, по большей части территории республики средняя дневная температура в первой половине месяца составляет +30…+33 градуса Цельсия, во второй половине — +26…+29.

В самые тёплые дни сентября столбик термометра поднимается до значений +35…+37 градусов, по югу — до +39…+41.

Источник: Узгидромет.



Бывали сентябри, когда температура воздуха поднималась ещё выше: по центральным районам местами до +40…+41, в отдельных районах севера, юга и пустынной зоны — даже до +42…+43.

В Ташкенте самая высокая температура в сентябре за все годы метеорологических наблюдений была зафиксирована 25 сентября 2013 года — +40 градусов.

Периоды с понижением дневной температуры до +22…+25, а иногда и ниже, в сентябре случаются не каждый год и обычно бывают очень непродолжительными.

В отдельные годы местами по республике, кроме крайних южных районов и Ферганской долины, в последней декаде сентября отмечались ранние осенние заморозки.

За весь исторический ряд наблюдений самые тёплые сентябри (на 1,5−3 градуса выше нормы) отмечались в 2005, 2013, 2016, 2021 и 2022 годах, что соответствует тенденции глобального потепления.

Самыми холодными (на 2−3,5 градуса ниже нормы) были сентябри в 1930 и 1931 годах, а за последние годы — сентябри 1992 и 1994 годов.

Согласно климатическим характеристикам, сентябрь в Узбекистане — один из самых сухих месяцев в году.

Месячное количество осадков лишь немногим больше, чем в июле и августе и составляет по равнинной территории 1−5 мм, ближе к горам до 6−10 мм и лишь в высокогорных районах достигает значений 15−30 мм.

Дожди обычно выпадают редко, в среднем 1−4 раза за месяц, и в большинстве случаев имеют слабую интенсивность.

Бывали годы, когда по всей территории Узбекистана дождей в сентябре не выпадало вообще. Последний раз такие аномально сухие сентябри наблюдались в 2007 и 2021 годах.

Каким будет сентябрь в этом году?

В первой декаде месяца ожидается преобладание сухой погоды с комфортным температурным фоном.

В ночные и ранние утренние часы при температуре +12…+17 градусов будет ощущаться бодрящая прохлада, а днём солнечные лучи будут прогревать воздух до +28…+33, местами — до +35.

Во второй половине декады возможно кратковременное понижение до +24…+27 градусов.

В дальнейшем до конца сентября ожидается колебание температуры на более низком фоне: ночью — от +13…+18 до +7…+12, днём — от +28…+33 до +20…+25 градусов.

Кратковременные дожди возможны в отдельные дни третьей декады месяца.