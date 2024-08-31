Мухайё Абдусаттарова утверждает, что девушкам приходится легче в спорте, чем мужчинам. Первых уважают, о них заботятся, больше поддерживают.



«Это счастье — быть среди тех, кто принимает меня такой, какая я есть. Они приняли меня в свои ряды не за мои временные достижения. Мне нравится, как они и сейчас обращаются со мной просто и без лишних любезностей — как с прежней Мухайё, которая ещё не умела войти в воду. Мои спортивные друзья и тренеры именно такие люди. Поэтому я люблю их как своих родных и чувствую себя здесь как дома».