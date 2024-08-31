ФОТО: МАДИНА АЪЗАМ

На белой лодке — навстречу мечте

История участницы Паралимпийских игр Мухайё Абдусаттаровой

У Мухайё Абдусаттаровой генетическое заболевание, характеризующееся ослаблением мышц ног. Идти по жизни ей помогают не костыли, а вёсла. Мухайё представляет Узбекистан на Паралимпиаде в Париже в академической гребле. «Газета.uz» рассказывает историю спортсменки.

У Мухайё Абдусаттаровой генетическое заболевание, характеризующееся ослаблением мышц ног. Идти по жизни ей помогают не костыли, а вёсла. Мухайё представляет Узбекистан на Паралимпиаде в Париже в академической гребле. «Газета.uz» рассказывает историю спортсменки.

Герои проект «Ирода» — люди с непростой судьбой. Их жизнь полна испытаний. Они мечтают, чтобы общество обращало внимание не на их физические особенности, а признавало в них обычных людей со своими способностями и потенциалом. Желающие рассказать историю таких героев могут связаться с редакцией через Telegram-бот @Iroda_loyihaBot.
Мухайё Абдусаттарова чувствует себя лучше и сильнее, чем когда-либо, когда садится в белую лодку. Судно, изготовленное по специальному заказу, она называет своей «итальянской лошадкой». Девушка берёт в руки вёсла, окрашенные в цвета флага Узбекистана, и начинает грести. Иногда ей трудно обуздать волны Ташморя, солнце часто обжигает её кожу, но гребля доставляет Мухайё удовольствие.
Когда девушка только начала заниматься паралимпийской греблей, у неё не было больших ожиданий: она лишь хотела привнести новизну в свой образ жизни. Однако спорт оказался для неё не только хорошей реабилитацией. Регулярные занятия позволили увидеть результат.
История болезни
Мухайё Абдусаттарова родилась в Сурхандарьинской области. Она вторая из пяти дочерей. Росла в обычной семье. Воспитанием девочки занимался дедушка. Он провожал её на соревнования со словами «Пусть светлым будет твой путь, и да святится твоё лицо».
Симптомы заболевания начали наблюдаться у Мухайё еще в трёхлетнем возрасте. Однажды у неё поднялась высокая температура. Семья вызвала «скорую». По приезде медработников в доме Абдусаттаровых отключили электроэнергию. Врач сделал инъекцию в полутьме, а на следующий день у девочки отказали руки и ноги. Семья заподозрила, что укол был сделан неправильно.
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Врачи области, много лет обследовавшие девочку, ставили Мухайё разные диагнозы. Когда ей исполнилось 12 лет, специалисты Республиканского скрининг-центра в Ташкенте с заболеванием определились: нижняя параплегия Штрюмпеля.

Генетическое заболевание обычно возникает вследствие близкородственного брака. Родители Мухайё являются друг другу двоюродными братом и сестрой.
Ребёнком Мухайё часто задавалась вопросом об ответственности за своё состояние. Ответа на свой вопрос она не находила. Взрослея, девушка научилась принимать себя и решила сосредоточиться на способах сделать свою жизнь лучше. Это всё-таки более благодарное дело, чем переживания из-за своей болезни. Кроме того, она пытается понять и своих родителей: её матери было 19 лет, когда она выходила замуж; 21-летнего отца торопили с женитьбой.

«Они были молоды. Решение о женитьбе не было их самостоятельным решением. Поэтому я намерилась самостоятельно принимать решения касательно своей жизни, чтобы потом никого не винить», — рассказывает Мухайё.
В первый класс девочка пошла лишь в 9 лет. Сначала она училась в общеобразовательной школе Сурхандарьинской области. Когда её состояние ухудшилось и она уже не могла самостоятельно ходить в школу, родители перевели Мухайё в специализированную школу для детей с инвалидностью в Ташкенте.

«Я чувствовала себя хорошо в спецшколе. Именно там я начала осознавать себя и свою сущность», — вспоминает она.
Исцеляющий спорт
Четыре года назад уставшая от карантина и изоляции Мухайё Абдусаттарова решила взять в руки вёсла, чтобы преодолеть с ними волны жизни. Сегодня она учится на первом курсе в Центре подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в Гулистане. Живёт на базе гребцов вместе с двумя подругами в деревянном доме у озера. Коттедж находится в самой зелёной части спортивного лагеря на берегу Туябугузского водохранилища, больше известного как Ташморе.
Мухайё занимается здесь круглый год почти без перерывов. День начинается с зарядки. Основные тренировки могут проходить в закрытом зале, на открытом воздухе или на воде. В воду заходят по два-три раза в день под надзором тренеров: они подсказывают высоту волн и дают наставления.
Мухайё Абдусаттарова утверждает, что девушкам приходится легче в спорте, чем мужчинам. Первых уважают, о них заботятся, больше поддерживают.

«Это счастье — быть среди тех, кто принимает меня такой, какая я есть. Они приняли меня в свои ряды не за мои временные достижения. Мне нравится, как они и сейчас обращаются со мной просто и без лишних любезностей — как с прежней Мухайё, которая ещё не умела войти в воду. Мои спортивные друзья и тренеры именно такие люди. Поэтому я люблю их как своих родных и чувствую себя здесь как дома».
Режим дня на тренировочной базе рутинный: тренировки, обед, тренировки, сон. Чтобы как-то разнообразить эти будни, девушки завели чёрную кошку.

До спорта Мухайё Абдусаттарова раз в квартал проходила курс лечения. Благодаря гребле её движения стали изящнее, она в хорошей форме. Но это не означает, что физическое состояние человека с инвалидностью улучшается с началом тренировок.
Мухайё помнит, как впервые села в лодку в спасательном жилете и перевернулась; как натирала ладони вёслами до воспалённых мозолей; как не смогла войти в воду на своём первом международном соревновании — Чемпионате мира по гребле в Праге. Подобные ситуации присущи всем спортсменам, но не каждый может справиться с этими вызовами и остаться в спорте.
Ноты успеха
Один из самых известных спортсменов в истории академической гребли Джордж Йеоманс Покок, охарактеризовал этот вид спорта как «симфонию действий». Мухайё считает, что упорство, воля и выносливость являются главными нотами этой симфонии. В этом спорте нужно правильно работать мышцами, держать баланс и ритм, помнить о концентрации.
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Особое значение имеет психологическая поддержка тренеров. Стресс и тревога серьёзно влияют на психику и работоспособность. Наставники Мухайё знают об этом, поэтому, независимо от результатов тренировок и достижений на соревнованиях, не говорят с ней резко, но подбадривают и мотивируют идти вперёд.
«Жизнь подобна воде. Чтобы держаться на плаву, нужно не сопротивляться стихии, а разрешить ей нести тебя по течению».

Мухайё Абдусаттарова участвует в Паралимпийских играх. Предварительный заплыв по академической гребле завершился 30 августа. 31 августа состоится полуфинал. Борьба за медаль пройдёт 1 сентября.


Текст подготовила Гулиръано Мусаева.

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».


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