На белой лодке — навстречу мечте
У Мухайё Абдусаттаровой генетическое заболевание, характеризующееся ослаблением мышц ног. Идти по жизни ей помогают не костыли, а вёсла. Мухайё представляет Узбекистан на Паралимпиаде в Париже в академической гребле. «Газета.uz» рассказывает историю спортсменки.
У Мухайё Абдусаттаровой генетическое заболевание, характеризующееся ослаблением мышц ног. Идти по жизни ей помогают не костыли, а вёсла. Мухайё представляет Узбекистан на Паралимпиаде в Париже в академической гребле. «Газета.uz» рассказывает историю спортсменки.
Текст подготовила Гулиръано Мусаева.
Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».
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