Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 августа подписал закон о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс (УПК), направленных на обеспечение прав и законных интересов осуждённых и приведение их в соответствие с обновлённой Конституцией.

В частности, вносятся изменения, предусматривающие закрепление прав осуждённых на гуманное обращение, уважение их чести и достоинства, обращение омбудсману, детскому омбудсману и в международные органы по защите прав и свобод человека.

Кроме того, гарантируется право на участие в выборах и референдуме осуждённых, содержащихся в местах лишения свободы за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также предусматривается право таких осуждённых обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека в соответствии с законодательством и международными договорами Узбекистана, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Раньше в законодательстве не было предусмотрено право осуждённых обращаться в международные правозащитные организации.

Поправками устанавливается, что такие осуждённые имеют право участвовать в выборах и референдуме, если не лишены этого права в соответствии с законом и на основе приговора суда.

Согласно документу, осуждённые имеют право на гуманное обращение и уважение чести и достоинства, присущих человеческой личности, что предусмотрено в части шестой статьи 28 обновлённой Конституции.

Сотрудники учреждений по исполнению наказания обязаны гуманно обращаться к осуждённым. При применении к осуждённым мер дисциплинарного взыскания и иных принудительных мер не допускается отступление от оснований и порядка, установленных УКП.

Строго устанавливается, что осуждённые не могут быть подвергнуты медицинским и научным опытам без их согласия.

Кроме того, новой нормой определяется порядок обращения осуждённых к омбудсману и детскому омбудсману через ящик для обращений, установления, открытия, использования, а также направления через него обращений.