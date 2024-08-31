Закон «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» приведён в соответствие с обновлённой Конституцией в части конституционных гарантий этой свободы. Поправку 29 августа подписал президент Шавкат Мирзиёев. Она была принята Законодательной палатой Олий Мажлиса 5 марта и одобрена Сенатом 18 мая.

В закон включена норма, гарантирующая на территории Узбекистана свободное перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств субъектов предпринимательства независимо от территории их государственной регистрации.

«Не допускается ограничение, приостановление и запрещение свободного перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств субъектов предпринимательства по территориальному принципу», — гласит обновлённый закон.

В статье 67 Конституции говорится: «На территории Республики Узбекистан гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств».

Ранее неоднократно сообщалось о случаях, когда власти регионов запрещали вывозить продукцию из одной области в другую.