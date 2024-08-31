Президент Шавкат Мирзиёев призвал весь народ Узбекистана «активно участвовать в выборах и голосовать ради Нового Узбекистана, свободной и благополучной жизни, ради счастья и будущего наших детей». Об этом он заявил, выступая 31 августа в Ташкенте на торжествах по случаю 33-й годовщины независимости Узбекистана.

Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей состоятся 27 октября. Они впервые пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы, «как в развитых государствах», «в общественно-политической атмосфере, которую определила обновлённая Конституция», сказал президент.

Доля женщин должна составлять не менее 40% при выдвижении кандидатов в Законодательную палату от политических партий, напомнил он.

«Уверен, что предстоящие выборы пройдут в полном соответствии с международными избирательными стандартами и национальным избирательным законодательством, в условиях сильной конкуренции», — заявил Шавкат Мирзиёев.

При мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), остальные 75 — по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).

Партии могут выдвигать 75 кандидатов в депутаты по одномандатным округам, то есть по одному кандидату в депутаты по каждому избирательному округу, а также от 75 до 100 кандидатов в депутаты по списку партии. Кандидаты, включённые в список партии, могут быть членами данной политической партии или беспартийными.

Кандидаты в президенты и депутаты в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями. Возможность выдвижения кандидатов инициативными группами избирателей была исключена из законодательства в июле 2009 года.