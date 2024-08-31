Политика

Президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении с 33-й годовщиной независимости Узбекистана заявил, что все реформы в стране «глубоко проникнуты благородной идеей „Во имя интересов и достоинства человека, во имя счастья народа!“».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица приняли участие в памятной церемонии на аллее «Шахидлар хотираси» в Ташкенте. «Справедливость не может быть сломана, а правда все равно восторжествует», — сказал он о реабилитации жертв политических репрессий.

Экономика

Зал вылета международного закончился Ташкента предстал в новом виде. Здание избавилось от забора, к нему теперь можно подъехать на машине. Появился большой холл для пассажиров и провожающих и внутренний двор с зеленью. Позже залы прилёта и вылета объединят, что повысит вместимость аэровокзала.

Общество

Сентябрь в Узбекистане по погодным условиям зачастую напоминает лето, но с более комфортным температурным фоном. В Узгидромете рассказали, каким бывает сентябрь и каким он ожидается в этом году.

В законодательство Узбекистана с учётом обновлённой Конституции внесены поправки, запрещающее снос жилья без решения суда и без предварительной компенсации. Изменение внешнего вида, перестройка или снос жилья должны осуществляться согласно законодательству, а не при наличии разрешения хокимиятов.

Малиновое печенье, пирог с малиной и орехами, малиновый торт-мусс и другие десерты с малиной — в подборке Zira.uz.

Спорт

У Мухайё Абдусаттаровой генетическое заболевание, характеризующееся ослаблением мышц ног. Идти по жизни ей помогают не костыли, а вёсла. Мухайё представляет Узбекистан на Паралимпиаде в Париже в академической гребле. «Газета.uz» рассказывает историю спортсменки.

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