Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа подписал поправки в законодательные акты, чтобы привести их в соответствие в обновлённой Конституцией в части защиты прав частной собственности.

Документом вносятся изменения и дополнения в Жилищный кодекс, Градостроительный кодекс и закон «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией».

В Жилищном кодексе прописано, что «никто не может быть лишён своего жилища иначе как по решению суда и в соответствии с законом».

«В случаях и порядке, предусмотренных законом, собственнику, лишённому своего жилища, обеспечивается предварительное и равноценное возмещение стоимости жилья и понесённых им убытков»", — отмечается в обновлённом документе.

Эти нормы уже отражены в статье 47 Конституции, новая редакция которой была принята в прошлом году.

В Жилищном кодексе также определяется, что изменение внешнего вида, перестройка или снос жилья осуществляются согласно градостроительному законодательству. Ранее указывалось, что эти действия допускаются при наличии соответствующего разрешения хокимиятов.

В Градостроительный кодекс вносится новая норма, запрещающая разработку, утверждение и реализацию градостроительных документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений на селе- и оползнеопасных территориях.

В результате изменения климата из года в год активизируются опасные гидрометеорологические и геологические процессы, приводящие в селям, оползням и наводнениям, что также требует усиления градостроительных требований, отмечалось на заседании Сената 18 мая.

В мае 1991 года из-за оползня в селе Джигаристан Ангренского района Ташкентской области часть села, попавшая под оползень, оказалась засыпана грунтом толщиной до 20 м, погибло 56 человек.

В апреле 2022 года в результате оползня в Папском районе Наманганской области, сошедшего на столовую «Кавсар», построенную на 225-м километре перевала «Камчик» автомобильной трассы «Ош А-373 М-39 Гулистан — Бука — Ангрен — Коканд — Андижан», погибли двое граждан.

В том же месяце в махалле «Эгизбулок» Фаришского района Джизакской области в результате прохождения селевого потока погибли 5 граждан, получили ранения 6 человек и были повреждены 22 дома, расположенных на пути селевого потока (при этом 9 жилым домам были выданы кадастровые документы).

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал по итогам визита в Узбекистан накануне заявил, что в стране реализуются беспрецедентные проекты по обновлению городов, в ходе которых иногда сносятся целые кварталы. Однако чаще всего это происходит без достаточной правовой основы в сфере городского планирования.