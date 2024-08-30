Представительница Узбекистана по паратхэквондо Зиёдахон Исакова по итогам выступлений 29 августа стала вице-чемпионкой Паралимпийских игр в Париже.

Она выступала в весовой категории до 47 кг в классе K44 (включает спортсменов с ампутацией одной руки или потерей функции руки, в этот же класс входят атлеты без пальцев ног).

В четвертьфинале чемпионка мира 2023 года со счётом 4:3 победила Закия Худадади из Афганистана, которая выступает за сборную беженцев.

В полуфинале Зиёдахон Исакова превзошла спортсменку из Таиланда Хвансуду Пуангкича — 5:3.

В финале ей противостояла действующая паралимпийская чемпионка из Перу Анхелика Эспиноса, которой она уступила со счётом 10:4.

Видео боя

Исакова принесла вторую медаль в копилку сборной Узбекистана. Первую бронзовую медаль завоевала парапловчиха Муслима Одилова. На момент публикации Узбекистан занимает 17-е место.