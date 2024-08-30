В последние дни августа и в праздничные дни 1−3 сентября по Узбекистану ожидается сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет.

Дневная температура воздуха 30−31 августа будет в пределах +31…+35 градусов, по югу — до +37 градусов.

С 1 сентября температурный фон по территории страны начнёт понемногу снижаться и 2−3 сентября температура будет в пределах +28…+31 градуса. Ночная температура понизится до +13…+15 градусов.

Заток относительно прохладного воздуха местами будет сопровождаться усилением ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пылным поземком.

В Ташкенте 30−31 августа и 1−3 сентября будет преобладать ясная погода. Ветер 3−8 м/с, 1−2 сентября возможно усиление до 10−14 м/с. Температура ночью +15…+18 градусов, 3 сентября — +13…+15 градусов, днём 30−31 августа и 1 сентября — +30…+34 градуса, 2−3 сентября — +28…+30 градусов.