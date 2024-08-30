Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны Шавкат Мирзиёев в четверг посетил Университет общественной безопасности, сообщила его пресс-служба.

Университет был создан постановлением главы государства от апреля 2021 года на базе Военно-технического института Национальной гвардии. Здесь готовятся кадры для Министерства внутренних дел и Национальной гвардии — по направлениям охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и паспортной системы, а также для Вооружённых сил и других правоохранительных органов — в области военной дипломатии, юриспруденции, экономики, инженерно-технической, воспитательно-психологической и командно-тактической деятельности.

Приём в университет начался с 2021/2022 учебного года для обучения по 15 направлениям бакалавриата и 8 направлениям магистратуры. Сегодня в бакалавриате обучается более 1000 курсантов, столько же молодых людей учится по специальным направлениям, на заочном отделении и в магистратуре. Занятия ведут 209 преподавателей, профессоров и докторов наук.

Помимо курсантов, здесь на общегражданской основе обучаются и студенты по направлениям юриспруденция, экономика и психология. Выпускники служат в подразделениях Нацгвардии и МВД по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка. Также готовятся специалисты для органов государственного и хозяйственного управления, имеющих свою охранную структуру.

Глава государства ознакомился с условиями в вузе, учебные корпуса которого за последние годы были капитально отремонтированы. Построены спортивный комплекс и учебно-методический ситуационный центр. Обновлены 6 общежитий, каждое на 300 мест.

В беседе с офицерами и студентами президент отметил важность внедрения дуального образования, а также адаптации учебной программы к современным вызовам и угрозам.

В двухэтажном спорткомплексе имеются бассейн, тренажёрный и кроссфит-залы, площадки для бокса и многоборья. В большом спортивном зале наряду с гимнастикой, мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом проходят занятия по высотной подготовке и эвакуации.

В центре духовности и просвещения расположены актовый зал на 500 мест, отдельная комната для занятий военного оркестра, музей патриотизма, психологический центр. Глава государства понаблюдал за творческими выступлениями курсантов.

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