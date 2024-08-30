Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны Шавкат Мирзиёев в четверг посетил Университет общественной безопасности, сообщила его пресс-служба.

Университет был создан постановлением главы государства от апреля 2021 года на базе Военно-технического института Национальной гвардии. Здесь готовятся кадры для Министерства внутренних дел и Национальной гвардии — по направлениям охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и паспортной системы, а также для Вооружённых сил и других правоохранительных органов — в области военной дипломатии, юриспруденции, экономики, инженерно-технической, воспитательно-психологической и командно-тактической деятельности.

Приём в университет начался с 2021/2022 учебного года для обучения по 15 направлениям бакалавриата и 8 направлениям магистратуры. Сегодня в бакалавриате обучается более 1000 курсантов, столько же молодых людей учится по специальным направлениям, на заочном отделении и в магистратуре. Занятия ведут 209 преподавателей, профессоров и докторов наук.

Помимо курсантов, здесь на общегражданской основе обучаются и студенты по направлениям юриспруденция, экономика и психология. Выпускники служат в подразделениях Нацгвардии и МВД по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка. Также готовятся специалисты для органов государственного и хозяйственного управления, имеющих свою охранную структуру.

Глава государства ознакомился с условиями в вузе, учебные корпуса которого за последние годы были капитально отремонтированы. Построены спортивный комплекс и учебно-методический ситуационный центр. Обновлены 6 общежитий, каждое на 300 мест.

Реклама на Газета.uz

В беседе с офицерами и студентами президент отметил важность внедрения дуального образования, а также адаптации учебной программы к современным вызовам и угрозам.

В двухэтажном спорткомплексе имеются бассейн, тренажёрный и кроссфит-залы, площадки для бокса и многоборья. В большом спортивном зале наряду с гимнастикой, мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом проходят занятия по высотной подготовке и эвакуации.

В центре духовности и просвещения расположены актовый зал на 500 мест, отдельная комната для занятий военного оркестра, музей патриотизма, психологический центр. Глава государства понаблюдал за творческими выступлениями курсантов.

Фото

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев

университет общественной безопасности, шавкат мирзиёев