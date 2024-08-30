Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал в пятницу выступил перед журналистами в Ташкенте по итогам своего визита в Узбекистан с 19 по 30 августа, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В ходе своего визита спецдокладчик посетил Ташкент, Джизак, Заамин, Сырдарью, Самарканд и Бухару. Он встретился с секретарём Совета безопасности, двумя заместителями премьер-министра, членами правительства, сенаторами и депутатами Олий Мажлиса, омбудсманами, судьями и представителями органов по рассмотрению жалоб.

«Я благодарен за диалог, который состоялся у меня с представителями гражданского общества, юристами, блогерами, жертвами принудительных выселений, стихийных бедствий и женщинами и детьми, которым пришлось покинуть свои дома из-за домашнего насилия. Очень благодарен всем, кто поделился со мной информацией», — подчеркнул Балакришнан Раджагопал.

Спецдокладчик подчеркнул, что существует огромный разрыв между защитой права на достаточное жилище в законах и его фактической защитой в повседневной жизни.

Балакришнан Раджагопал приветствовал принятие в последние годы в Узбекистане нескольких новых законов, включая новую Конституцию, которые направлены на улучшение правовой защиты от произвольных экспроприаций и сноса домов, а также на обеспечение участия в городском планировании.

«Однако эти законы часто не соблюдаются на практике из-за отсутствия осведомлённости, сбоев в их реализации и отсутствия эффективных средств правовой защиты от несоблюдения, особенно в строительном секторе», — заявил спецдокладчик.

Как отметил эксперт, в Узбекистане реализуются беспрецедентные крупномасштабные проекты по обновлению городов, в ходе которых иногда сносятся и выселяются целые кварталы, чтобы освободить место для новых городов. Но большая часть этих мер происходит без достаточной правовой основы в сфере городского планирования.

Решения по городскому планированию и обновлению городов не предполагают значимого участия общественности, включая тех, кого эти решения затрагивают, подчеркнул он.

«Вопрос независимости судов остаётся проблемой. Подавляющее большинство судебных дел с участием застройщиков и жителей, похоже, решаются в пользу застройщиков», — сказал спецдокладчик ООН. Несудебные механизмы подачи жалоб часто не обеспечивают эффективной и своевременной компенсации, добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что компенсация за изымаемое жилье часто недостаточна, выплачивается с опозданием или не выплачивается вообще.

Некоторые сносы и выселения проводятся с жестокостью, а домовладельцы бывают вынуждены покинуть свои дома из-за опасного строительства рядом с их домами и отключения подачи воды и газа, отметил спецдокладчик ООН. Кроме того, когда выселенным жителям предлагают новое жилье, оно часто находится в недавно возведённых многоквартирных домах на окраинах городов.

«Снос домов и принудительные выселения имеют место даже в охраняемых зонах культурного наследия, таких городах как Самарканд и Бухара», — сказал Балакришнан Раджагопал. В то время как идёт подготовка к Генеральной ассамблее ЮНЕСКО 2025 года в Самарканде, он призвал ЮНЕСКО проявить должную осмотрительность, чтобы гарантировать полное соблюдение права на достаточное жилье.

Специальный докладчик также выразил обеспокоенность тем, что жертвы принудительных выселений, правозащитники, освещающие проблемы права на достаточное жилище, адвокаты, блогеры и журналисты, сообщающие о произвольном сносе домов, подвергаются запугиванию, судебному преследованию или задержанию по сомнительным основаниям, в том числе, по крайней мере, в одном случае в закрытом психиатрическом учреждении.

«Я вдохновлён проводимыми реформами и приверженностью столь многих лидеров защите прав человека, включая право на достаточное жилище. Часто существуют явные благие намерения решать жилищные проблемы. Но пришло время выйти за рамки благих намерений; мы должны увидеть результаты, а не только законы и планы на бумаге», — сказал спецдокладчик ООН.

Балакришнан Раджагопал представит более подробный отчёт о своём визите в Совет ООН по правам человека в марте 2025 года.

Отметим, что накануне — 29 августа — президент Шавкат Мирзиёев подписал поправки в Жилищный и Градостроительный кодексы и другие документы, направленные на усиление гарантий защиты частной собственности и прав собственников.