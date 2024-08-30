В Канимехском районе Навоийской области открылся юртовый лагерь Yurt Camp Sputnik Navoi, сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Лагерь расположен на 2 га в пустынной местности и имеет 30 юрт с вместимостью 150 мест. Он способен обслуживать до 500 туристов одновременно. Yurt Camp Sputnik Navoi стал первым в Узбекистане кластером сафари-туризма, отмечается в сообщении.

«Посетителям предоставлены удобные условия для размещения, высококачественное оборудование и инвентарь для обеспечения безопасности и комфорта», — говорится в сообщении.

В Навоийской области функционируют 7 юртовых лагерей, которые занимают первое место в Узбекистане по количеству и вместимости, предлагая в сумме 855 мест, отметили в комитете.

Напомним, на территории Навоийской расположено озеро Айдаркуль, акваторию и прибрежные зоны которого с 2021 года планируется развивать как туристический кластер.