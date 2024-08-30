Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая новую развязку на улице Темура Малика (часть Ташкентской кольцевой автодороги) в четверг, поручил построить такие же путепроводы на других загруженных перекрёстках по ТКАД. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил председатель Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшид Турсунов.

«Уважаемый президент во время ознакомления с этим сооружением поручил в короткие сроки полностью изучить Ташкентскую кольцевую автодорогу, самые крупные перекрёстки в городе, где самые большие пробки, и построить на этих перекрёстках такие же путепроводы из металлоконструкций», — сказал он.

«Конечно, мы со специалистами и хокимиятом Ташкента проведём инвентаризацию перекрёстков в короткие сроки и построим для наших сограждан новые сооружения, ещё больше повышая свой опыт и применяя новые проекты», — добавил Жамшид Турсунов.

Новая развязка.



Как писала «Газета.uz», в ходе реконструкции улица Темура Малика под путепроводом была расширена с четырёх до шести полос. Для этого был снесён ряд частных домов. Кроме того, добавлены съезды с улицы Буюк ипак йули и организованы развороты — как на самом путепроводе, так и в местах примыкания съездов.

Впервые в стране, согласно официальному сообщению, путепровод был построен из сборных железных конструкций. По словам Жамшида Турсунова, преимущество такого путепровода по сравнению с традиционными бетонными и монолитными в том, что он в 2,5−3 раза легче, на 30% дешевле, расходы по эксплуатации в 4−5 раз меньше, а срок эксплуатации составляет 100−120 лет.

«Уважаемый президент давал поручение сократить пробки в Ташкенте, сократить светофоры и перекрёстки с заторами и построить современные транспортные решения. И вот сегодня президенту представили путепровод из сборных железных конструкций», — отметил он.

«Если раньше по этой дороге передвигались 25 тысяч автомобилей в день, то после строительства нового сооружения появилась возможность беспрепятственного передвижения свыше 50 тысяч автомобилей», — сказал глава Автодора.