Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей выявил завышение цен на лекарства в аптеках Узбекистане, сообщает пресс-служба госоргана.

По результатам проверок, проведённых на основании обращений через систему «Fair tech», установлены нарушения в 473 аптеках, из которых 133 занимаются оптовой продажей, 340 — розничной.

Отмечается, что в 49,5 тысячах случаях аптеки получил «необоснованные доходы» на 5,4 млрд сумов за счёт продажи лекарств выше предельных цен. Сейчас предельная наценка составляет 15% для дистрибьютеров, 20% — для аптек.

В связи с этим произведён перерасчёт в пользу потребителей, приняты меры «по восстановлению прав неопределённого круга потребителей».

Больше всего таких нарушений зарегистрировано в 71 аптеке Ташкента — 17,27 тысячи случаев на 1,9 млрд сумов (35% всех нарушений и необоснованных доходов).

Второе место занимает Наманганская область, где в 44 аптеках выявлено 7,5 тысячи случаев на сумму 1,14 млрд сумов.

В Ташкентской области зафиксировано 1838 случаев на сумму 39 млн сумов, что составляет менее 1% от общей суммы.

Комитет сообщил, что продолжит работу по выявлению и пресечению подобных нарушений, а также будет публиковать списки аптек-нарушителей на своих страницах, говорится в сообщении.

Полная статистика выявленных нарушений по регионам:

Ташкентская область: 1838 случаев в 111 аптеках, сумма — 39 млн сумов.

Ташкент: 17 266 случаев в 71 аптеке, сумма — 1 млрд 911 млн сумов.

Джизакская область: 7005 случаев в 62 аптеках, сумма — 743,7 млн сумов.

Наманганская область: 7544 случая в 44 аптеках, сумма — 1 млрд 14,5 млн сумов.

Навоийская область: 1492 случая в 32 аптеках, сумма — 134,9 млн сумов.

Республика Каракалпакстан: 1391 случай в 30 аптеках, сумма — 71,8 млн сумов.

Сырдарьинская область: 1587 случаев в 24 аптеках, сумма — 20 млн сумов.

Ферганская область: 539 случаев в 23 аптеках, сумма — 93,2 млн сумов.

Андижанская область: 6352 случая в 20 аптеках, сумма — 312,8 млн сумов.

Бухарская область: 1866 случаев в 17 аптеках, сумма — 71,8 млн сумов.

Кашкадарьинская область: 1378 случаев в 18 аптеках, сумма — 18,8 млн сумов.

Самаркандская область: 30 случаев в 9 аптеках, сумма — 36,6 млн сумов.

Сурхандарьинская область: 1048 случаев в 7 аптеках, сумма — 914 млн сумов.

Хорезмская область: 119 случаев в 5 аптеках, сумма — 10 млн сумов.

В июле директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Абдулла Азизов сообщал, что в Узбекистане планируется отменить ограничение цен на медизделия и безрецептурные лекарства, введённое в 2017 года.







