В рамках всенародного хашара, который проводился по решению правительства 24−25 августа, порядка 20 жителей Яккасарайского района Ташкента провели субботник в Парке Дружбы (бывший Бабура). По собственной инициативе горожане, взяв грабли, веники и мешки для мусора, несколько часов убирали территорию парка. Корреспондент «Газеты.uz» Дилявер Аблякимов побывал на хашаре и узнал, зачем горожане принимают участие в благоустройстве общественного парка.

парк бабура, парк дружбы, хашар

По словам директора Парка Дружбы Ироды Юсуповой, инициатива была выдвинута самими жителями.

«Они сами решили организовать хашар. Я, конечно, благодарна им за это. Они все пришли с рабочим инвентарём для уборки — мётла, веники, грабли, лопаты. Чего не хватало, я привезла сама», — рассказала Ирода Юсупова.

Она добавила, что инициативу жителей поддержали и предприниматели, которые работают в парке. Они наняли рабочих для уборки.

парк бабура, парк дружбы, хашар

Жительница района Каромат Мирзаева написала сообщение в Telegram-группу «Парк „Дустлик“: Диалог с общественностью» с предложением провести субботник, рассказали участники хашара. Группу в апреле этого года создала Ирода Юсупова. Поводом для этого послужила презентация плана реконструкции парка, которую провела компания BMP Smart Decision Management.

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Напомним, решениями хокима и правительства Парк Дружбы был передан инвестору на 49 лет. Проекты документов не были опубликованы для общественного обсуждения. Жители, не согласные с передачей парка инвестору, обращались в суд с требованием отменить решения властей, однако проиграли дело. «Газета.uz» подробно освещала процесс.

парк бабура, парк дружбы, хашар

«Я была очень рада, когда узнала, что объявляется хашар, — отметила Каромат Мирзаева. — Мы, жители близлежащих домов, давно хотели организовать такого рода мероприятие. Мы частенько встречаемся в парке, устраиваем пикники, организовываем занятия йогой, отдыхаем, общаемся. Можно даже сказать, что мы уже как большая семья. Многие единогласно согласились прийти на хашар».

парк бабура, парк дружбы, хашар

Каромат Мирзаева считает, что организация таких хашаров полезна и даже обязательна.

«Люди очищают не только свой двор, улицу или город, но в какой-то мере духовно очищаются и сами», — отметила она.

«Я принял участие в субботнике, потому что мне не безразлична судьба Парка Дружбы, — рассказал другой участник Радион Сайфулин. — К сожалению, наши районный и городской хокимияты не хотят выделять деньги на содержание парка, поэтому приходится неравнодушным людям выходить на хашар самим, а дирекция парка старается как может».

Он добавил, что деревья в парке нуждаются в лечении от жуков и червей, а некогда действовавшие на его территории шахматный клуб, библиотеку и фитнес-зал стоит возродить.

парк бабура, парк дружбы, хашар

«Я пришла на хашар, потому что хотелось помочь моему любимому парку и пообщаться с нашими людьми, которым важна судьба Парка Дружбы, — сказала другая жительница Гулнора Бекмухамедова. — Это напомнило моё детство, когда в школе мы ходили на субботники. Хорошо было бы привлекать молодёжь к таким мероприятиям, приучать к труду и чистоте. Такие инициативы важны тем, что объединяют людей и сохраняют чистоту городов одновременно».

По словам Каромат Мирзаевой, прошедший хашар мотивировал жителей повторить мероприятие. Провести очередной субботник планируется во второй половине сентября. Осенью жители планируют посадить многолетние деревья в парке.