В рамках всенародного хашара, который проводился по решению правительства 24−25 августа, порядка 20 жителей Яккасарайского района Ташкента провели субботник в Парке Дружбы (бывший Бабура). По собственной инициативе горожане, взяв грабли, веники и мешки для мусора, несколько часов убирали территорию парка. Корреспондент «Газеты.uz» Дилявер Аблякимов побывал на хашаре и узнал, зачем горожане принимают участие в благоустройстве общественного парка.





По словам директора Парка Дружбы Ироды Юсуповой, инициатива была выдвинута самими жителями.

«Они сами решили организовать хашар. Я, конечно, благодарна им за это. Они все пришли с рабочим инвентарём для уборки — мётла, веники, грабли, лопаты. Чего не хватало, я привезла сама», — рассказала Ирода Юсупова.

Она добавила, что инициативу жителей поддержали и предприниматели, которые работают в парке. Они наняли рабочих для уборки.





Жительница района Каромат Мирзаева написала сообщение в Telegram-группу «Парк „Дустлик“: Диалог с общественностью» с предложением провести субботник, рассказали участники хашара. Группу в апреле этого года создала Ирода Юсупова. Поводом для этого послужила презентация плана реконструкции парка, которую провела компания BMP Smart Decision Management.

Напомним, решениями хокима и правительства Парк Дружбы был передан инвестору на 49 лет. Проекты документов не были опубликованы для общественного обсуждения. Жители, не согласные с передачей парка инвестору, обращались в суд с требованием отменить решения властей, однако проиграли дело. «Газета.uz» подробно освещала процесс.





«Я была очень рада, когда узнала, что объявляется хашар, — отметила Каромат Мирзаева. — Мы, жители близлежащих домов, давно хотели организовать такого рода мероприятие. Мы частенько встречаемся в парке, устраиваем пикники, организовываем занятия йогой, отдыхаем, общаемся. Можно даже сказать, что мы уже как большая семья. Многие единогласно согласились прийти на хашар».





Каромат Мирзаева считает, что организация таких хашаров полезна и даже обязательна.

«Люди очищают не только свой двор, улицу или город, но в какой-то мере духовно очищаются и сами», — отметила она.

«Я принял участие в субботнике, потому что мне не безразлична судьба Парка Дружбы, — рассказал другой участник Радион Сайфулин. — К сожалению, наши районный и городской хокимияты не хотят выделять деньги на содержание парка, поэтому приходится неравнодушным людям выходить на хашар самим, а дирекция парка старается как может».

Он добавил, что деревья в парке нуждаются в лечении от жуков и червей, а некогда действовавшие на его территории шахматный клуб, библиотеку и фитнес-зал стоит возродить.





«Я пришла на хашар, потому что хотелось помочь моему любимому парку и пообщаться с нашими людьми, которым важна судьба Парка Дружбы, — сказала другая жительница Гулнора Бекмухамедова. — Это напомнило моё детство, когда в школе мы ходили на субботники. Хорошо было бы привлекать молодёжь к таким мероприятиям, приучать к труду и чистоте. Такие инициативы важны тем, что объединяют людей и сохраняют чистоту городов одновременно».

По словам Каромат Мирзаевой, прошедший хашар мотивировал жителей повторить мероприятие. Провести очередной субботник планируется во второй половине сентября. Осенью жители планируют посадить многолетние деревья в парке.