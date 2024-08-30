Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления, сообщило УзА. Документ подписан в связи с празднованием 33-й годовщины независимости страны.

Согласно указу, всего помиловано 522 человека, из которых 159 освобождаются от отбывания основного наказания, 303 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, а наказание 60 лицам заменено более мягким.

Среди помилованных 19 — граждане иностранных государств, 56 — женщины, 25 — мужчины старше 60 лет, 233 — молодые люди (в том числе 1 несовершеннолетний), а также 27 человек, осуждённых за участие в деятельности запрещённых организаций.

Указом ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных к семьям и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

В апреле в преддверии Рамазан хайита президент помиловал 426 человек. В прошлом году в преддверии Дня независимости было помиловано 286 человек, а в апреле — 541 человек.