Пловчиха Узбекистана Муслима Одилова завоевала бронзовую медаль по пара плаванию на Паралимпиаде в Париже.

29 августа в категории S13 (спортсмены с наименее тяжёлым нарушением зрения) в заплыве на 100 метров баттерфляем узбекистанка заняла второе место в квалификации с результатом 1:05.14 и вышла в финал.

В финальных состязаниях 26-летняя спортсменка финишировала третьей с результатом 1:05.43. Золотой медали удостоилась 8-кратная чемпионка Европы, чемпионка Паралимпийских игр 2020 в Токио Карлотта Джилли из Италии (1:03.27), «серебра» — Грейс Ньюфер из США.

Это первая медаль сборной Узбекистана на Паралимпиаде. Это также третья паралимпийская медаль в карьере Муслимы Одиловой после двух серебряных медалей в Рио-2016 по баттерфляю на 100 м и вольному стилю на 50 м.





Пловцы Узбекистана Музаффар Турсунходжаев и Кирилл Паньков в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем в категории S13 заняли пятое и шестое места соответственно.