Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Самаркандский Прованс
История одной лавандовой фермы
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Самаркандский Прованс
История одной лавандовой фермы
В 2017 году бывший военный Сервер Османов создал питомник растений в черте Самарканда. Через год в его зелёной коллекции появилась лаванда. Из пяти кустиков садовод вырастил поле в один гектар, которое ежегодно посещает сотни людей. Землю с более 100 видами он хочет превратить в ботанический сад.
В 2017 году бывший военный Сервер Османов создал питомник растений в черте Самарканда. Через год в его зелёной коллекции появилась лаванда. Из пяти кустиков садовод вырастил поле в один гектар, которое ежегодно посещает сотни людей. Землю с более 100 видами он хочет превратить в ботанический сад.
В четырех километрах езды от центра Самарканда раскинулось лавандовое поле Flora Lavender Farm. В разгар лета оно окрашивается в разные оттенки фиолетового и заполняет мягким расслабляющим ароматом всю территорию фермы. Окунуться в атмосферу французского прованса ежегодно приезжает сотни горожан и туристов.

Владеет фермой уроженец Самарканда Сервер Османов. В 2017 году увлечённый садовод создал питомник и начал активно пополнять его коллекцию разными растениями, отдавая предпочтение наиболее подходящим климату Узбекистана. Сейчас в его саду произрастает более ста видов. В будущем мужчина хочет превратить свой питомник в ботанический сад, а пока проводит в нём экскурсии, мастер-классы по флористике, фотосессии, пикники и семейные торжества.
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За чашечкой лавандового чая Сервер Османов рассказал о своей любви к растениям, открытии цветочного бизнеса и мечте создать ботанический сад.
Из военного во флориста
Всю свою жизнь я был человеком в погонах. В 1991 году, после окончания Славянского авиационно-технического училища ГА в Донецкой области, приехал в отпуск в Самарканд. Затем получил офицерское звание и должен был продолжить службу в гражданской авиации по распределению. Но после распада Советского союза остался на родине. Тогда решил поступить на службу в органы внутренних дел, где проработал до 2017 года, пока не перешёл в Национальную гвардию.
Помимо военной карьеры я преуспел и в спортивной. Пока учился в Славянске, был членом сборной Украины по боксу. Во время службы в Самарканде продолжил занятия спортом и выступал на соревнованиях. Начиная с 2000 года тренировал сборную команду УВД Самаркандской области по рукопашному бою, и несколько лет подряд мы побеждали в чемпионатах МВД Узбекистана и Международном турнире среди сотрудников всех силовых структур.

За мой вклад в спортивную деятельность МВД в 2006 году меня назначили руководителем Самаркандского областного Совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» Узбекистана. В моём подчинении оказался центральный стадион Самарканда. На нём проводятся важные матчи, как с участием местных футбольных клубов — «Динамо», «Шердор», «Регистан», так и национальной и олимпийской сборных команд Узбекистана, а также турниры и соревнования по другим видам спорта.

Но покрытие поля главного и крупнейшего стадиона области оставляло желать лучшего. Поэтому я самостоятельно исследовал технологию создания газонов и ухода за ними. Спортивный газон отличается от обычного повышенной устойчивостью к вытаптыванию. Я побывал на стадионах «Локомотив» в Москве и «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве, чтобы поближе познакомиться с его качествами и свойствами. Пригласил к нам турецких специалистов по работе с естественными газонами и перенял их опыт.
Результат не заставил себя долго ждать. В 2010 году мы смогли создать красивое и ухоженное поле с хорошим газоном покрытием, которое на тот момент считалось одним из лучших Оно прослужило 14 лет, а стадион «Динамо» стал одним из лучших в Узбекистане. Только в этом году новый руководитель постелил туда современный и качественный газон. В 2020 году в звании подполковника я ушёл в отставку, чтобы полностью посвятить себя новому увлечению — садоводству.

Пока я занимался футбольным полем, в Самарканде росла тенденция на зелёный покров. В садах, парках и скверах высаживали траву, а на центральных улицах появились километровые газонные дорожки. Видя всё это, жители города тоже хотели озеленять свои участки. Ко мне начали обращаться родственники и друзья. Потом стали приходить их знакомые. Число желающих облагородить землю газоном росло вместе с моим интересом к растениям. Тогда я решил открыть компанию по производству и обустройству газонов, и дела пошли в гору.
Со временем моё увлечение переросло в нечто большее. Одной травы стало мало: люди начали просить посадить ещё какие-нибудь цветы и кустарники. Первое время все растения приходилось покупать и привозить из Ташкента, что обходилось нам дорого и было неудобно, а главное — все растения были выращены другими людьми.

Мои хорошие друзья Ринат и Аделя, которые владеют питомником Darina Lux в столице, убедили меня начать выращивать растения самому и разрешили срезать ветки из своего домашнего сада. Я начеренковал себе 10 видов кустарников, загрузил в машину и привёз в Самарканд. На стадионе сделал небольшой парник и учился ухаживать за ними. Это был мой самый первый и самый удачный опыт в размножении растений. Всё, что мы посадили, выросло. В будущем мне ни разу не удавалось повторить такой результат.

Так, появилась моя первая коллекция растений, а вместе с ней — мысль о создании питомника.
Будни на ферме
В 2017 году, когда я уже созрел для реализации идеи о питомнике, мы предложили проект хокиму города и получили участок земли размером в полтора гектара. В наших планах было разбить сад на 20 гектарах, поэтому переданная территория сперва показалась нам маленькой. Но когда мы начали её осваивать, то за первый год осилили лишь шесть соток. Только спустя несколько лет растения появились в каждом уголке нашего сада.
Создавая питомник, мы изначально хотели выращивать и продавать там миллионы растений — сделать своего рода шоурум, где люди смогут вживую познакомиться с разными видами. Сначала перевезли все свои горшки из парника на стадионе. Потом для увеличения ассортимента отправились в город. В своё время в Самарканд завезли много интересных растений из Бельгии и Италии . Но работники городских служб не ухаживали за ними должным образом, и растения вскоре могли погибнуть. Поэтому осенью я срезал образцы и забрал в свой питомник для черенкования. Больше всего мне нравится наблюдать, как из одной палочки вырастает целая жизнь.

После того, как мы высадили у себя всё, что растёт на открытой земле, я начал покупать цветы на рынках, магазинах, питомниках, у своих коллег и знакомых. Сейчас я заказываю семена за границей, потом размножаю и продаю у себя. Даже с учётом всех условий некоторые растения погибают без видимой причины. Садовод всегда должен быть внимательным и терпеливым. Каждый опыт занимает минимум год жизни.
Первое время садом мы занимались сами, затем по мере его расширения наняли рабочих. Несмотря на наличие большой команды мне по-прежнему нравится проводить время на поле. Свой день начинаю с обхода — приезжаю в семь утра и иду проведать свои растения. Если вижу, что кому-то нехорошо, его не полили или потоптали, тут же принимаю меры. Ни один работник не сможет позаботиться о саде так, как его владелец. Поэтому на ферме я нахожусь до позднего вечера, а иногда остаюсь на ночь.

Ночью в саду царит особая атмосфера. В летнее время здесь тихо, безлюдно, прохладно. Напоминает времена, когда на ферме никого не было. Я люблю оставаться один на один со своими растениями, полностью погружаться в их мир и наблюдать за тем, как они растут и развиваются под моим уходом.

Постепенно заросший сорняками участок расцвёл и покрылся зеленью, а наша коллекция стремительно росла и продолжает пополняться новыми и уникальными видами. Растений стало настолько много, что сезонно мы делим их и бесплатно отдаём в государственные учреждения — детсады, школы, больницы. Также «пристраиваем» через объявления в соцсетях. В этом году я подарил Центральному парку отдыха им. Навои в Самарканде тысячелистник, который нигде в городе больше не растёт.
Лаванда — лучший друг
Первое знакомство с лавандой произошло когда в цветочный магазин моей жены завезли 25 горшков этого прекрасного растения. Она полюбилась мне с первого взгляда. Именно её красота и аромат в дальнейшем вдохновили нас с супругой на создание маленького Прованса в сердце Самарканда.

Я забрал себе пять кустиков, начал их черенковать и высадил в уголке пустующего на тот момент поля. Лаванда очень неприхотливое и благодарное растение. Ей не нужны богатые почвы и большое количество воды, что делает её идеальным кандидатом для жизни в нашем климате. Высаживать растение лучше всего осенью, чтобы оно прижилось, перезимовало и весной уже начало развиваться. Если всё сделать правильно, то уже к лету оно будет радовать вас своим цветением.
В жаркое время лаванду достаточно поливать раз в 7-10 дней. При использовании капельного орошения на всю ферму уходит 2-3 куба воды. С учётом экологической ситуации в стране, я стараюсь выбирать растения, не требующие частого полива и постоянного ухода. Мы взяли кредит, чтобы внедрить на своей земле автоматическую систему полива, и ни разу не пожалели. Сейчас я могу регулировать все процессы с телефона, что значительно экономит силы и время.
Сезон цветения продолжается с начала июня по конец августа. Моя лаванда как будто смотрит на календарь, и независимо от погоды всегда расцветает первого числа. У других растений я никогда такого не наблюдал.

Со временем посаженные пять цветков разрослись в 50, затем в 100, а потом в 500 кустов. Сейчас у меня около 1000 лавандовых кустов более 10 сортов, среди которых встречаются Английская, Французская, Хидкот, Бандера и Лавандин. Последний представляет собой гибрид широколистной и узколистной лаванды. Он не сильно разрастается, сохраняя компактную форму, обладает насыщенным цветом, ярко выраженным запахом и высокой урожайностью. Поэтому моё поле отличается от Кокандских более богатой палитрой красок и своеобразным ароматом.
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Лаванда различается не только по окраске соцветий, но и по своему внешнему виду. У одних маленькие цветки расположены вокруг стебелька, как колосок. У других они с длинными узкими лепестками на самом верху цветка. Листья также имеют разную форму и цвет: от тёмно-зелёного до светло-серебристого. Недавно у меня на ферме появился кустик белой лаванды. Сейчас слежу за тем, как он приживается. По красоте он не сравнится со своими собратьями, но разнообразит нашу коллекцию.
В 2018 году я решил, что хочу познакомить с лавандой как можно больше людей и пригласил на ферму активных пользователей своих соцсетей. Мы подготовили для гостей экскурсии, мастер-классы, чаепития. Но по приходу они первым делом побежали фотографировать и фотографироваться. На поле было всего три-четыре ряда лаванды, но увиденное привело людей в восторг. Меня начали просить продать лаванду, но я сказал, что считаем её своим другом, а друзей не продают. Приятели посоветовали мне, развивать эту идею дальше, и она оказалась правильной.

Изучая опыт работы других ферм, я задумался о досуге на своей. Для посетителей мы организовали прогулки и садовые мастер-классы, фотосессии, катание на лошадях, общение с домашними животными, занятия по флористике, гастрономические уроки, кинотеатр под открытым небом, свадебные церемонии и семейное кафе. Несмотря на широкий спектр занятий, я против активного отдыха, шумных мероприятий, бурных трапез, которые не только мешают людям, но и вредят растениям. Это место создано не для развлечений, а уединения и размышлений в окружении природы.
На территории фермы установлены строгие правила: не сорить, не курить, не разжигать костёр, не вредить растения и не мешать людям вокруг. Но ежедневно находятся те, кто им не следует, собирает цветы и топчет поле. Мы просим не рвать лаванду, но люди на это говорят: «Я же немножко взял». Однако что станет с нашим садом, если каждый возьмет немножко? Хочется, чтобы люди относились с уважением к чужому труду.

Тем не менее, за время существования фермы я повстречал много хороших людей. На обратном пути некоторые гости просят менеджеров привести меня, чтобы познакомиться лично и сказать спасибо за то, что мы создаём такую красоту. Это всегда очень приятно и вдохновляет на работу.

Из лаванды мы собираем букеты, изготавливаем сухоцветы, ароматические подушечки, мешочки с лавандовым чаем, поскольку растение обладает массой целебных и успокаивающих свойств. Урожай мы передаём нашему партнёру и получаем лавандовое масло. В прошлом году с нашего поля получили 20 литров масла. Это удивительный результат, учитывая условия, в которых мы работаем. Несколько раз в год мы участвуем на «Тепло-маркете», и за одну ярмарку продаём столько продукции, сколько продаём за весь год на ферме.
Гектар лавандового поля — это для души. Если вы хотите построить бизнес на лавандовой продукции, то вам потребуется не менее 100 гектаров. Но я бы не советовал ограничиваться только ей. Сажайте и пробуйте выращивать разные растения. Окружайте себя красотой. Создавать сад — значит верить в будущее.
Мечта о Ботаническом саде
Помимо лаванды на нашей ферме можно встретить много необычных растений, большинство из которых — лечебные. К примеру, шалфей, тимьян, чабрец, календула, ромашка, тысячелистник и другие. Моя последняя «перепись населения» показала, что на территории питомника в настоящее время произрастает более ста видов. Некоторые из них даже не встречаются в нашем городе, например, перовския и курильский чай.
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В 2021 году я познакомился с Юрием Наумцовым — директором Тверского ботанического сада и руководителем Ассоциацией ботанических садов Евразии (АБСЕА). Он вдохновил меня начать работу над уникальной концепцией садов. Каждый из частей сада будет представлять собой маленький уголок разных регионов, прежде находившихся на Великом шёлковом пути, и демонстрировать многообразие ландшафтных культур мира. Для этого мне потребуется не менее 10 гектаров земли.

Я уже создал зоны с русским двориком, китайским садом, аптекарским огородом, узбекской землёй. В ближайших планах разбить средиземноморский, исламский и монастырский сады. На их примере хочу рассказывать о садово-парковом искусстве Центральной Азии и Европы. Несмотря на различия в названиях они имеют общие корни. У нас это называется «чурбак», у них — «регулярный сад».
Но территорию нужно благоустроить так, чтобы потом ни у кого рука не поднялась уничтожить сад. Для этого должна быть соответствующая инфраструктура с разной растительностью, интересными локациями и допустимыми развлечениями. В планах у меня построить гостевой дом, который будет окружать парк со скамейками и мастерская флористики. Пока, правда, не знаю, где мы найдём средства для всего этого. Как говорят у нас в народе: «Начинай свадьбу, деньги найдёшь».

Надеюсь, наш проект будет воспринят как полноценный ботанический сад, который будет служить городу. Хотя пока не знаю, куда обращаться, чтобы получить этот статус.

Ферма для меня — это не просто бизнес. Это дело всей моей жизни, которому я посвятил всего себя. Жена поддерживает и помогает мне, а дети, хоть и не всегда разделяют мой интерес, но всё равно участвуют в жизни фермы. Наш сад — это наша гордость, и надеюсь, что с годами он будет всё больше расти и процветать.
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Автор текста Фарзона Хамидова
Автор фотографий Евгений Сорочин / «Газета.uz»

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