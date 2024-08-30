Первое время садом мы занимались сами, затем по мере его расширения наняли рабочих. Несмотря на наличие большой команды мне по-прежнему нравится проводить время на поле. Свой день начинаю с обхода — приезжаю в семь утра и иду проведать свои растения. Если вижу, что кому-то нехорошо, его не полили или потоптали, тут же принимаю меры. Ни один работник не сможет позаботиться о саде так, как его владелец. Поэтому на ферме я нахожусь до позднего вечера, а иногда остаюсь на ночь.



Ночью в саду царит особая атмосфера. В летнее время здесь тихо, безлюдно, прохладно. Напоминает времена, когда на ферме никого не было. Я люблю оставаться один на один со своими растениями, полностью погружаться в их мир и наблюдать за тем, как они растут и развиваются под моим уходом.



Постепенно заросший сорняками участок расцвёл и покрылся зеленью, а наша коллекция стремительно росла и продолжает пополняться новыми и уникальными видами. Растений стало настолько много, что сезонно мы делим их и бесплатно отдаём в государственные учреждения — детсады, школы, больницы. Также «пристраиваем» через объявления в соцсетях. В этом году я подарил Центральному парку отдыха им. Навои в Самарканде тысячелистник, который нигде в городе больше не растёт.