В 2018 году я решил, что хочу познакомить с лавандой как можно больше людей и пригласил на ферму активных пользователей своих соцсетей. Мы подготовили для гостей экскурсии, мастер-классы, чаепития. Но по приходу они первым делом побежали фотографировать и фотографироваться. На поле было всего три-четыре ряда лаванды, но увиденное привело людей в восторг. Меня начали просить продать лаванду, но я сказал, что считаем её своим другом, а друзей не продают. Приятели посоветовали мне, развивать эту идею дальше, и она оказалась правильной.
Изучая опыт работы других ферм, я задумался о досуге на своей. Для посетителей мы организовали прогулки и садовые мастер-классы, фотосессии, катание на лошадях, общение с домашними животными, занятия по флористике, гастрономические уроки, кинотеатр под открытым небом, свадебные церемонии и семейное кафе. Несмотря на широкий спектр занятий, я против активного отдыха, шумных мероприятий, бурных трапез, которые не только мешают людям, но и вредят растениям. Это место создано не для развлечений, а уединения и размышлений в окружении природы.
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