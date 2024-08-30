Параатлетка Узбекистана Кубаро Хакимова по итогам соревнований 30 августа удостоилась серебряной медали Паралимпийских игр в Париже в толкании ядра.

В соревнованиях среди женщин в классе F41 (спортсмены с низким ростом) она успешно выполнила все шесть попыток. Второй бросок оказался её лучшим результатом — 10,36 метра.





Однако соперница из Туниса Рауа Тлили обошла её на 4 см — 10,4 метра — и завоевала «золото». Тлили — обладательница паралимпийского и мирового рекорда в 10,55 метра. На последних трёх Паралимпиадах она брала золотые медали, в том числе в метании диска. У неё также 10 золотых медалей чемпионатов мира по этим направлениям.

Бронзовую медаль получила Антонелла Руис Диас (9,58 м) из Аргентины.





Ещё одна спортсменка Узбекистана Мадина Мухторова заняла 8-е место из 11, толкнув ядро на 8,1 метра.

Кубаро Хакимова является победительницей Параазиатских игр 2022 года и чемпионата мира 2023 года.

На момент публикации Узбекистан занимает в общекомандном зачёте 20-е место с 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.