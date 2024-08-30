Узбекистан стал 138-м государством-членом Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ, ICCROM). Об этом говорится в пресс-релизе организации, который получила «Газета.uz».

«В Узбекистане расположено несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая исторические центры Бухары и Шахрисабза, известные своими выдающимися памятниками эпохи Тимуридов, уникальные градостроительные комплексы Ичан-Кала во внутренней крепости Хивы и исторический город Самарканд. Зарафшан-Каракумский коридор Шёлкового пути и Туранские пустыни умеренного пояса — транснациональные объекты всемирного наследия — свидетельствуют о стратегической роли Узбекистана в древних торговых путях и демонстрируют разнообразие и устойчивость природного ландшафта Центральной Азии. Нематериальное наследие Узбекистана, представленное традиционными знаниями, ремёслами и образом жизни, также иллюстрирует его неоценимый исторический вклад», — говорится в сообщении центра.

«Огромное и разнообразное наследие Узбекистана — как материальное, так и нематериальное, охватывающее тысячелетия — является свидетельством всемирно признанной исторической и культурной значимости страны. Вступление в ИККРОМ позволит Узбекистану привнести богатые знания и опыт, которые, несомненно, обогатят наши коллективные усилия по выполнению нашего мандата по поддержке сохранения культурного наследия», — заявила генеральный директор ИККРОМ Аруна Франческа Мария Гуджрал.

ИККРОМ — межправительственная организация, занимающаяся вопросами сохранения культурного наследия. Деятельность ИККРОМ направлена на улучшение качества методов сохранения наследия, а также на повышение осведомлённости о важности сохранения культурного наследия. ИККРОМ работает в пяти основных направлениях: обучение, информация, исследования, сотрудничество и информационно-разъяснительная деятельность.